Γάμος: Η Μις Αργεντινή και η Μις Πουέρτο Ρίκο είναι ζευγάρι και επισήμως (εικόνες)

Οι δύο καλλονές, εστεμμένες των καλλιστείων, ενώθηκαν με γάμο. Ελληνίδα κατά το ήμισυ είναι η μία "βασίλισσα της ομορφιάς".

Δεν πρόκειται για συνηθισμένη είδηση και ασφαλώς προκαλεί το ενδιαφέρον.

Δύο πανέμορφα μοντέλα, δύο γυναίκες που εκπροσώπησαν τις χώρες τους, ως Μις Αργεντινή και Μις Πουέρτο Ρίκο στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Grand International (MGI), παντρεύτηκαν.

Ο λόγος για τα μοντέλα, Μαριάνα Βαρελά και Φαμπιόλα Βαλεντίν οι οποίες αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με αναρτήσεις τους στο instagram.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2020, όταν έλαβαν και οι δύο μέρος στον διαγωνισμό, όμως κράτησαν τον έρωτά τους κρυφό μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαριάνα Βαρελά αποκάλυψε πως είναι ζευγάρι, ενώ έκανε γνωστό πως πρόσφατα παντρεύτηκαν.

Δημοσίευσε ένα βίντεο με διάφορες στιγμές της σχέσης τους. Στο τέλος του, υπάρχουν πλάνα από την ημέρα που έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη της.

Στο σαλόνι του σπιτιού τους, υπήρχαν παντού κόκκινα τριαντάφυλλα και χρωματιστά λαμπάκια, ενώ μπροστά στο παράθυρο κρεμόταν μια κορδέλα με μπαλόνια, που σχημάτιζαν τη φράση: «Θα με παντρευτείς;».

View this post on Instagram A post shared by Fabiola Valenti?n ?? (@fabiolavalentinpr)

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αφού αποφασίσαμε να κρατήσουμε μυστική τη σχέση μας μέχρι σήμερα, ανοίξαμε τις πόρτες σε όλους εσάς για την ξεχωριστή αυτή ημέρα. 28/10/2022».

Κάτω από την εν λόγω δημοσίευση, το ζευγάρι δέχτηκε εκατοντάδες ευχές από φίλους και γνωστούς για την αποκάλυψη και την επισημοποίηση της σχέσης του.

View this post on Instagram A post shared by MARIANA VARELA (@marianajvarela)

