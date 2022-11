Life

“Rouk Zouk Special” με το ξεκαρδιστικό “Εκτός Υπηρεσίας” (εικόνες)

Στο “Rouk Zouk Special” με την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια, θα ακούσουμε πολλά και θα γελάσουμε ακόμη περισσότερο σε μια κυριακάτικη βραδιά, με άρωμα… "Εκτός Υπηρεσίας".

O καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει η εβδομάδα μας είναι να περάσουμε το βράδυ της Κυριακής μας συντροφιά με το «ROUK ZOUK SPECIAL».

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, στις 20:00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται το «εγκληματικά»… ξεκαρδιστικό «Εκτός Υπηρεσίας».

Οι ηθοποιοί της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 έρχονται με… γκάζια για να περάσουν καλά, να διασκεδάσουν, να παίξουν για καλό σκοπό και να στηρίξουν τον οργανισμό «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ».

Το «Εκτός Υπηρεσίας» με τους Πάνο Βλάχο, Άνδρη Θεοδότου, Αλέξη Βιδαλάκη, Αννέτα Κορτσαρίδου και Μαριλένα Γερμανού θα αναμετρηθεί με τους «Εντός Υπηρεσίας» των Αλέξανδρου Καλπακίδη, Χαριτίνης Ηλιάδου, Σωσώς Χατζημανώλη, Ιωσήφ Ιωσηφίδη και Άννας Κλάδη.

Στα highlights της βραδιάς:

Πώς αισθάνεται ο Αλέξανδρος Καλπακίδης ως παλαίμαχος παίκτης του «ROUK ZOUK SPECIAL» και γιατί προτείνει τη δημιουργία application για την εύρεση αντικειμένων που χάνουμε στο σπίτι;

Ποια είναι τα κρυφά μυστικά στη σχέση του Πάνου Βλάχου και του Αλέξη Βιδαλάκη;

Τι παθαίνει η Χαριτίνη Ηλιάδου με τους επαναλαμβανόμενους ήχους; Τι συμβαίνει για παράδειγμα όταν ακούει φλας αυτοκινήτου;

Η Άνδρη Θεοδότου και η Ζέτα μοιράζονται τις εμπειρίες τους από το αγαπημένο τους χόμπι, το… βελονάκι.

Γιατί η Σωσώ Χατζημανώλη δεν τρώει ρίγανη και πιπεριά, και θεωρεί απαράδεκτη την πάπρικα;

Με ποια αφορμή παραδίδει ο Πάνος Βλάχος μαθήματα Ζούμπα;

Θα έχει το σκίτσο της Ζέτας… κροκοδείλια δάκρυα;

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» ξεκινά και κάνει τα κυριακάτικα βράδια μας διασκεδαστικά, παρεΐστικα… αλλιώς!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Μαρία Ντρούβα Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης : Γιώργος Καληώρας

: Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Ζαχαρίας Στιβακτάκης

: Ζαχαρίας Στιβακτάκης Οργάνωση Παραγωγής : Μαίρη Μουστάκη

: Μαίρη Μουστάκη Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special», με την Ζέτα Μακρυπούλια: Κάθε Κυριακή στις 20:00

