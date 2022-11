Αθλητικά

Ντόπινγκ: σύλληψη γιατρού που χορηγούσε σκευάσματα σε αθλητές (εικόνες)

Διεθνής μπασκετμπολίστας μεταξύ των θυμάτων της μικροβιολόγου, η οποία διώκεται.



Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας συνελήφθη γιατρός για χορήγηση σκευασμάτων ντόπινγκ και άλλων μη εγκεκριμένων θεραπειών σε αθλητές, καθώς και απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για 48χρονη κάτοικο Χαλανδρίου, η οποία είναι μικροβιολόγος - βιοπαθολόγος στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου. Όπως διαπιστώθηκε, έδινε τα σκευάσματα είτε από το στόμα είτε με ενέσεις.

Μεταξύ των αθλητών που έπεσαν θύματά της είναι και διεθνής μπασκετμπολίστας, ο οποίος την περίοδο τής αποθεραπείας του πήρε από αυτή σκευάσματα και με ένεση και από το στόμα και μετά σε αντιντόπινγκ τον βρήκαν θετικό και τον έβγαλαν εκτός. Πρόκειται για αθλητή που της έχει κάνει μήνυση, καθώς αντιμετωπίζει ακόμα και τετραετές αποκλεισμό.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020, εκμεταλλευόμενη την ιδιότητα της, χορηγούσε τις εν λόγω θεραπείες κυρίως σε αθλητές, είτε στο χώρο του πελάτη, είτε στην οικία της.

Μάλιστα, για τη διαφήμιση των προϊόντων που προσέφερε, είχε δημιουργήσει και σχετική ιστοσελίδα, ενώ παράλληλα για τη νομιμοποίηση της δραστηριότητας της είχε συστήσει εταιρία με ανύπαρκτες, όπως διαπιστώθηκε, εγκαταστάσεις.

Η χορήγηση των θεραπειών είχε σκοπό την αποκατάσταση τραυματισμών, την ενίσχυση των αθλητικών επιδόσεων και του ανοσοποιητικού συστήματος, την αντιμετώπιση της εξάντλησης, την απώλεια βάρους, την αύξηση της λίμπιντο καθώς και την καταπολέμηση της γήρανσης.

Τα συστατικά των θεραπειών προέρχονταν από τρείς (3) κατηγορίες σκευασμάτων και συγκεκριμένα:

μη γνήσια φαρμακευτικά σκευάσματα (ντόπινγκ) με πλαστή ταινία γνησιότητας του ΕΟΦ,

φαρμακευτικά σκευάσματα με απαγορευμένες ουσίες από το εξωτερικό χωρίς άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ και

φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία είχε αποκτήσει μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων προκαλώντας οικονομική ζημιά σε βάρος του ΕΟΠΠΥ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος των προαναφερόμενων σκευασμάτων, τα οποία απεστάλησαν στον ΕΟΦ για εργαστηριακή εξέταση , ενώ κατασχέθηκε και το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο θα αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση.

Η συλληφθείσα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

