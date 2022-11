Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Τραυματισμός - σοκ για τον Ντάρκο Κέλι

"Πάγωσαν" στο παρκέ και στις κερκίδες με τον τραυματισμό του Ντάρκο Κέλι. Αποχώρησε με φορείο.

Χωρίς τον Ζάκιους Ντάρκο -Κέλι θα ολοκληρώσει την αποψινή αναμέτρηση, στην Ισπανία, για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League, με αντίπαλο τη Μάλαγα, o ΠΑΟΚ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έπεσε άτσαλα στο παρκέ, στα μισά της πρώτης περιόδου του παιχνιδιού, με συνέπεια να τραυματιστεί στον αστράγαλο του αριστερού ποδιού.

Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και στην πορεία διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, με τους «ασπρόμαυρους» να ανησυχούν για την κατάστασή του.

