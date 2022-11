Κοινωνία

Κηφισός: Κυκλοφοριακό χάος από σπασμένο σωλήνα νερού (εικόνες)

Σωλήνας υδροδότησης μετέτρεψε το δρόμο σε…πλυντήριο αυτοκίνητων, με πάρα πολύ κίνηση.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα ανόδου, καθώς στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων έσπασε σωλήνας υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ.

O όγκος του νερού που εξέρχεται από τον σπασμένο σωλήνα είναι πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα η κίνηση των αυτοκινήτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αγωγός έσπασε από βαρύ όχημα που πέρασε από πάνω του.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται: «Η Περιφέρεια Αττικής και τα στελέχη της αμέσως μόλις διαπιστώθηκε από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας η θραύση του αγωγού της ΕΥΔΑΠ στο ύψος της Γέφυρας των Βρυούλων στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιληφθούν της αντιμετώπισης του προβλήματος οι αρμόδιοι φορείς. Συγκεκριμένα, τα στελέχη της Περιφέρειας προχώρησαν στην ενημέρωση της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της ΕΥΔΑΠ για την άμεση διακοπή υδροδότησης και την αποκατάσταση της ζημιάς. Επιπλέον, επικουρικά τα ειδικά βαν οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας μετέβησαν στο σημείο, ενώ υπάρχει συνεχής ενημέρωση στις πινακίδες matrix της Περιφέρειας Αττικής. Να σημειωθεί ότι ο αγωγός χτυπήθηκε από διερχόμενο φορτηγό το οποίο δεν τήρησε τον περιορισμό ύψους».

