Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Sold out μέσα σε λίγα λεπτά!

Παροξυσμός για τα εισιτήρια του μεγάλου ντέρμπι. Εξαφανίστηκαν εν ριπή οφθαλμού.

Ούτε 10 λεπτά δεν χρειάστηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, για να εξασφαλίσουν τα «μαγικά χαρτάκια» για τοι κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Η δίψα του κόσμου των «πρασίνων» μετά το 10 στα 10 στην έναρξη του πρωταθλήματος είναι τεράστια και το sold out ήταν αναμενόμενο, ειδικά μετά την πανστρατιά στον Βόλο.

Σε διάστημα μικρότερο των δέκα λεπτών τα εισιτήρια του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό έγιναν... καπνός.

Αυτό είναι το τέταρτο sold out την φετινή σεζόν για τους «πράσινους», μετά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, τον Αστέρα Τρίπολης και τον Άρη.

