Κακοκαιρία “EVA”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Από πότε και σε ποιες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα έντονα τα καιρικά φαινόμενα.

Σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία "EVA" δημιουργεί βαρομετρικό χαμηλό στη βόρεια Ιταλία την Παρασκευή, το οποίο θα κινηθεί νοτιοανατολικά και θα προκαλέσει επιδείνωση του καιρού σε όλη σχεδόν τη χώρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Από το πρωί του Σαββάτου (05-11-2022) έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής (06-11-2022) θα εκδηλωθούν κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τοπικά τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Πιο αναλυτικά:

Το Σάββατο (05-11-2022) τα ισχυρά και κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν:

από το πρωί το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από το μεσημέρι το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, από το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά, την ανατολική Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και, κατά τη διάρκεια της νύχτας την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), όλη τη Θεσσαλία και την Εύβοια.

Η Αττική θα επηρεαστεί κατά διαστήματα από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (05-11-2022) έως το μεσημέρι της Κυριακής (06-11-2022).

Την Κυριακή (06-11-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται:

μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, μέχρι το απόγευμα στην ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης), από τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τις Σποράδες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες.

