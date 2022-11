Κοινωνία

Missing Alert: Αγνοούμενος βρέθηκε σε άθλια κατάσταση

Αμέσως μετά από τον εντοπισμό του, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, για να λάβει την δέουσα ιατρική φροντίδα.

Αίσιο τέλος για τον 50χρονο που είχε εξαφανιστεί στην περιοχή της Κω για πάνω απο μία εβδομάδα, αφού όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο άνθρωπος βρέθηκε, αλλά σε κακή κατάσταση και αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Κω, για να τύχει της δέουσας φροντίδας από τους γιατρούς.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» στην ανακοίνωση του αναφέρει:

«Η περιπέτεια του Ντερβίσι (επ.) Λιρτζάν (ον.), 50 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Ντερβίσι (επ.) Λιρτζάν (ον.) βρέθηκε στην περιοχή της Κω, ταλαιπωρημένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Ντερβίσι (επ.) Λιρτζάν (ον.) και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί».

Ο 50χρονος εξαφανίστηκε στις 25/10/2022 και ώρα 12:00. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του την επομενη ημέρα και αμέσως προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ήταν πιθανό να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι έθεταν την ζωή του σε κίνδυνο.

