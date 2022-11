Κόσμος

ΗΠΑ - Τραμπ: "βαρόμετρο" οι ενδιάμεσες εκλογές για να διεκδικήσει τον Λευκό οικο

Ποια δεδομένα ζυγίζει ο Τραμπ για να είναι και πάλι υποψήφιος.



Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει για τρίτη φορά υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο και μιλά με έμπιστά του πρόσωπα για να ξεκαθαρίσει πιθανά σενάρια, καθώς θέλει να επωφεληθεί από τις αναμενόμενες νίκες των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές της ερχόμενης εβδομάδας, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις σύμβουλοί του.

«Σαν την πεταλούδα που την τραβάει το φως, ο Τραμπ θα είναι υποψήφιος το 2024», είπε ένας από αυτούς τους συμβούλους, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία του. «Πιστεύω ότι θέλει να κατέβει στις εκλογές και ανακοινώνοντάς το πριν από τη Γιορτή των Ευχαριστιών θα του δώσει πλεονέκτημα έναντι των (πολιτικών) αντιπάλων του και το καταλαβαίνει αυτό», πρόσθεσε.

Μια ανακοίνωση εντός των επόμενων εβδομάδων θα έκοβε τα φτερά των πιθανών αντιπάλων του για το χρίσμα του κόμματος, ανέφεραν οι σύμβουλοι. Δεν απέκλεισαν πάντως την πιθανότητα ο πρώην πρόεδρος να καθυστερήσει την ανακοίνωση ή και να αλλάξει γνώμη.

Ένας εκπρόσωπος του Τραμπ δεν απάντησε στο αίτημα να σχολιάσει αυτές τις δηλώσεις.

Μια πηγή που έχει γνώση των σχεδίων του Τραμπ είπε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει ότι ξεκινά εκστρατεία για την επανεκλογή του μετά τις εκλογές της Τρίτης και επικοινωνεί με στελέχη που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή.

Οι δημοσκοπήσεις αλλά και ουδέτεροι παρατηρητές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανόν οι Ρεπουμπλικάνοι να κερδίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενώ έχουν και μια ευκαιρία να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη Γερουσία. Σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη νομοθετική ατζέντα του προέδρου Τζο Μπάιντεν για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι εκλογικές ελπίδες των Δημοκρατικών πλήττονται από τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για τον υψηλό πληθωρισμό. Παράλληλα, η δημοτικότητα του προέδρου Τζο Μπάιντεν παραμένει κάτω από το 50% επί έναν και πλέον χρόνο. Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos βρίσκεται στο 40%.

Ωστόσο, έπειτα από μια διχαστική τετραετία που έληξε στις 6 Ιανουαρίου 2021 με την επίθεση των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο και ενώ συνεχίζει να ισχυρίζεται ψευδώς ότι η ήττα του στις εκλογές ήταν αποτέλεσμα απάτης, ο Τραμπ παραμένει εξίσου αντιδημοφιλής. Στην ίδια δημοσκόπηση, τον περασμένο μήνα, μόνο το 41% των Αμερικανών είπαν ότι έχουν θετική άποψη για τον πρώην πρόεδρο.

Η Γιορτή των Ευχαριστιών φέτος πέφτει στις 24 Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο Τραμπ έχει στη διάθεσή του ένα «παράθυρο» δύο εβδομάδων μετά τις εκλογές για να κάνει την ανακοίνωσή του, εφόσον το αποφασίσει.

Ο Τραμπ συνεχίζει με σταθερό ρυθμό τις πολιτικές συγκεντρώσεις αφότου αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, φλερτάροντας ανοιχτά με μια δεύτερη θητεία. Αναμένεται ότι θα φιλοξενήσει συγγενείς και φίλους στο κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, το βράδυ της Τρίτης, για να γιορτάσουν τις αναμενόμενες νίκες των υποψηφίων που στηρίζει στις ενδιάμεσες εκλογές.

Αυτήν την περίοδο ο Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης αλλεπάλληλες δικαστικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και εκείνη του υπουργείου Δικαιοσύνης για τα απόρρητα έγγραφα που πήρε μαζί του από τον Λευκό Οίκο. Οι εισαγγελείς λένε ότι ορισμένα από τα έγγραφα αυτά δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Αμφισβητώντας ευθέως την πρωτοκαθεδρία του Τραμπ, πολλοί σημαίνοντες Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί σκέφτονται να διεκδικήσουν το χρίσμα του κόμματος για τις εκλογές του 2024. Ο Τραμπ παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του κυβερνήτη της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος αναμένεται ότι θα επανεκλεγεί την Τρίτη, απέναντι στον Δημοκρατικό Τσάρλι Κράιστ. Πιθανοί αντίπαλοί του είναι επίσης ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν και ο πρώην αντιπρόεδρός του, ο Μάικ Πενς.

Άλλα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Τραμπ πάντως εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο εκείνος σκοπεύει να ανακοινώσει σύντομα τις προθέσεις του. «Θα θέλει να συνεχιστούν για μήνες οι εικασίες» και «θα απολαύσει τις ιστορίες για το πότε θα το πράξει», είπε μία από αυτές τις πηγές.

