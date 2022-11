Τοπικά Νέα

Λαμία - Ξυλοδαρμός δημοτικών αστυνομικών: Η στιγμή της επίθεσης (βίντεο)

Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών που έκαναν παρατήρηση για παράνομο παρκάρισμα. Την "πλήρωσε" και ένας πολίτης. Στο νοσοκομείο οι τραυματίες.

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εξελίχθηκαν στο κέντρο της Λαμίας, όταν Ρομά επιτέθηκαν σε δημοτικούς αστυνομικούς και έναν πολίτη.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8:00 το βράδυ, όταν σε κεντρική πλατεία της Λαμίας, την Πλατεία Πάρκου, οι Ρομά που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο είχαν παρκάρει παράνομα. Δύο στελέχη της δημοτικής αστυνομίας της Λαμίας πήγαν προς την πλευρά τους και τους παρακάλεσαν να απομακρυνθούν, καθώς εμπόδιζαν.

Αντί άλλης απάντησης, οι Ρομά επιτέθηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα αρχικά στον ένα δημοτικό αστυνομικό τον οποίον χτυπούσαν σε ολόκληρο το σώμα και το κεφάλι. Όταν ο δεύτερος πήγε να παρέμβει επιτέθηκαν και σε εκείνον - και λίγο αργότερα ένας πολίτης που μπήκε στη μέση, δέχτηκε και αυτός άγρια επίθεση.

Όταν είδαν να κινούνται εναντίον τους και άλλοι πολίτες που ήταν στην πλατεία εκείνη την ώρα, απομακρύνθηκαν ενώ άρχισε ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία για την σύλληψη τους

Οι τρεις τραυματίες έχουν μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ εκείνο που προβληματίζει τους γιατρούς είναι τα χτυπήματα που έχει στο κεφάλι ο ένας από τους δύο δημοτικούς αστυνομικούς.

