“The 2Night Show”: Ο Κώστας Φιλίππογλου για τις “Άγριες Μέλισσες” και το “Εκτός Υπηρεσίας”

Για τις τηλεοπτικές δουλειές του μίλησε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, που ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Πέμπτης.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Πέμπτης ήταν ο Κώστας Φιλίππογλου, ο οποίος μίλησε για τις μοναδικές εμπειρίες που είχε στα γυρίσματα από τις «Άγριες Μέλισσες», στις πλάκες με τον Αιμίλιο Χειλάκη, τη μοναδική του εμπειρία από το «Εκτός Υπηρεσίας», αλλά και τις πρώτες φορές που οι γονείς του είδαν τη δουλειά του.

«Η μητέρα μου είχε δύσκολη γέννα γιατί ήμουν ο πρωτότοκος. Ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος, κανείς δεν είχε σχέση με την υποκριτική. Έχω κάνει μεροκάματα στην οικοδομή από 15 χρονών. Έχω δουλέψει αργότερα σαν μαρμαράς, αλλά ήταν πολύ κουραστικές δουλειές. Είχα περάσει στην Νομική Θράκης και τα παράτησα όλα και πήγα στη Δραματική Σχολή, είπε ο σκηνοθέτης για τα πρώτα του βήματα και περιγράφοντας την ανακοίνωση της ενασχόλησής του με το θέατρο στους γονείς του, είπε:

«Όταν το ανακοίνωσα, κάπως πάγωσαν και μου είπαν να κάνω ότι θέλω. Δεν είχαν καταλάβει τι σημαίνει αυτό, πόσο σημαντικό είναι για μένα. Ερχόντουσαν να με δουν με υπερηφάνεια. Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη το 2000, έρχονται και οι δικοί μου και κατάλαβαν πόσο σπουδαίο είναι όλο αυτό. Τους βάζω στην πρώτη σειρά και ξαφνικά τον βλέπω να μουρμουράει. Επί δύο ώρες, με ξεμάτιαζε μη τυχόν και συμβεί κάτι στην σκηνή. Ήταν πολύ συγκινητικό. Για αυτούς ήταν ένας άλλος κόσμος και επιτέλους η μητέρα μου με χαίρεται στην τηλεόραση γιατί τον πατέρα μου τον έχασα το 2018».

Για την ιδιαίτερη σχέση του με τον Αιμίλιο Χειλάκη στα γυρίσματα της πρώτης τηλεοπτικής του δουλειάς, τις «Άγριες Μέλισσες», είπε ότι, ενσωμάτωνε αυτοσχέδια κείμενα στα σενάρια.

«Έχεις δει τα Φιλαράκια που λέει ο Τζόι, “εγώ τα γράφω τα σενάρια γιατί αυτοί δεν γράφουν καλά σενάρια” και μετά από δύο επεισόδια τον ρίχνει ο σεναριογράφος στο ασανσέρ κάτω στο φρεάτιο; Μην την πατήσουμε έτσι τώρα και με σκοτώσουν! Έχει γίνει όμως, ναι, στις Άγριες Μέλισσες. Έχουν δείξει πολλά επεισόδια που ο Αιμίλιος Χειλάκης έσκυβε για να μην τον πιάσουν τα γέλια.

«Έχουμε κάνει διάφορα με τον Αιμίλιο Χειλάκη στα γυρίσματα για τις Άγριες Μέλισσες. Αλλά να σου πω κάτι, αυτός το ξεκίναγε! Γιατί έλεγε συνέχεια, “μήπως εδώ να το κάνουμε έτσι” και το ξεκίναγε. Είναι πολύ μπαλαφάρας. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή και βρήκαμε εκεί τα παιδιά που ήταν όλοι υπέροχοι γιατί εγώ, ο Χειλάκης, ο Κουρής και η Καλλιμάνη μπήκαμε στην τρίτη σεζόν. Σήμερα στεναχωριέμαι πολύ που δεν τον έχω αυτόν τον νομάρχη! Αυτή ήταν και η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση, στις “Άγριες Μέλισσες”» πρόσθεσε.

Τέλος, αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη σειρά «Εκτός Υπηρεσίας», διερωτήθηκε «γιατί τον πληρώνουν… αφού περνάει τόσο καλά».

