“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους την Πέμπτη (εικόνες)

Έναν ηθοποιό - σκηνοθέτη και έναν αθλητή υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής.



Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρνούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Κώστα Φιλίππογλου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης μοιράζεται στιγμές και αναμνήσεις από τα μεροκάματα στην οικοδομή, τις σπουδές του, τις οποίες εγκατέλειψε για την υποκριτική, την απρόβλεπτη αντίδραση του πατέρα του, στην πρώτη του παράσταση, τη διεθνή καριέρα, αλλά και το «σνομπάρισμα» στην τηλεόραση.

Πώς ήταν η πρώτη του τηλεοπτική εμπειρία στις «Άγριες Μέλισσες» και γιατί αποσυντόνιζε συχνά, τον Αιμίλιο Χειλάκη, στα γυρίσματα; Ποια σχέση έχει με τον «Φαμπρίτσιο» , γνωστής Αργεντίνικης σαπουνόπερας και ποια "δυνατή σχέση" τον έδενε για χρόνια, με τον Μίκυ Μάους;

Τέλος, μεταξύ άλλων, μιλάει για το ρόλο του στη σειρά «Εκτός Υπηρεσίας» και με χιούμορ αναρωτιέται γιατί τον πληρώνουν… αφού περνάει τόσο καλά.

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος.

Ο Έλληνας αθλητής χειροπάλης, μοιράζεται στιγμές από το ξεκίνημα του μέχρι να βρεθεί, για 3η φορά, στο βάθρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Χειροπάλης.

Πώς αντιμετωπίζει τον πόνο και τους τραυματισμούς του; Ποιους αντίπαλους θεωρεί πιο «επικίνδυνους»; Πότε η ομάδα μπρα-ντε-φερ της Τουρκίας γονάτισε μπροστά του; Ποια είναι η γνώμη του για το ντόπινγκ στον αθλητισμό και τα γυμναστήρια;

Τέλος, αναφέρεται στη φιλοξενία της Τουρκικής Ομοσπονδίας Χειροπάλης, στους φετινούς αγώνες, και περιγράφει τα συναισθήματά του, τη στιγμή που σήκωσε την ελληνική σημαία μέσα στην Τουρκία.

