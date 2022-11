Life

“The 2Night Show” – Γιώργος Τσαλίκης: Δηλητηριάζουμε τα παιδιά

Για τη σκληρή επικαιρότητα, την πολιτική, αλλά και την παρ’ ολίγον τηλεοπτική του εργασία μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Γιώργος Τσαλίκης καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Τετάρτης. Ο τραγουδιστής μίλησε για τη μουσική, την ενασχόλησή του με την πολιτική και τις ανησυχίες του για την κοινωνία.

«Η επικοινωνία είναι κάτι που με χαρακτηρίζει και την έχω βελτιώσει με τα χρόνια. Έμαθα να ακούω και να δίνω στον άλλον τον χώρο να πει αυτά που θέλει. Κάποιες φορές που τα παιδιά μου ήταν μικρά και μου ζήτησαν να βγάλουν φωτογραφία με έναν μπασκετμπολίστα, πήγα με ντροπή να το ζητήσω αλλά μέσα μου ήθελα να πει ναι στα παιδιά μου. Έκτοτε αποφάσισα ότι δεν θα πω ποτέ όχι σε παιδί που θέλει να βγάλει φωτογραφία μαζί μου», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης και αναφερόμενος στην πολιτική, ανέφερε:

«Η πολιτική δεν με ενδιαφέρει σαν πορεία, σαν μέλλον. Η τοπική αυτοδιοίκηση με αφορά σαν προσφορά. Όσο είναι ο Ανδρέας Παταχουρίδης στο Περιστέρι, θα είμαι εκεί. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που πιστεύουμε και νιώθουμε είναι αυτό που ζούμε. Είμαστε συντονισμένοι το τελευταίο καιρό σε μία χαμηλή συχνότητα.

Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αποδομήσει υποσυνείδητα τον όρο ‘μάνα’ στην Ελλάδα. Δηλητηριάζουμε τα παιδιά, όταν όλη μέρα βλέπουν μία μάνα που ενδεχομένως έχει σκοτώσει τα παιδιά της ή ίσως τα έχει ωθήσει στο βιασμό. Πλέον κάνω ζάπινγκ, μου σφίχτηκε η καρδιά, μου γύρισε το στομάχι, φτάνει πια. Έχω σιχαθεί να βλέπω συνέχεια να αναπαράγουμε λεπτομέρειες που κάνουν κακό στην κοινωνία.

Επίσης, πρέπει να μάθουμε τα παιδιά ότι το σεξ δεν είναι αυτό που βλέπουν στις τσ@@ντες. Είναι η ένωση δύο ψυχών!».

Σε έντονο ύφος σχολίασε τη σχέση του με την Ναταλί Κάκκαβα και τον Γρηγόρη Γκουντάρα, στέλνοντας τα μηνύματά του σε αυτούς.

«Όλα αυτά που λέω δημόσια είναι μέσα από κόπο, από λάθη και πόνο. Μιλάω βιωματικά μαθαίνω από τα λάθη μου και γίνομαι καλύτερος. Με ρωτούσαν όλοι γιατί ασχολούμαι και η απάντηση είναι γιατί έτσι γουστάρω. Για να το νιώθω και να με τσιγκλάει κάτι μέσα μου πρέπει να το σεβαστώ αυτό που νιώθω μέσα μου και ας μου λένε οι δικοί μου ότι δεν αξίζει. Κι ας γυρίσει να μου λέει η Κατερίνα μην μιλάς, η εταιρία δεν είναι σωστό κι η μάνα μου βρείτε τα, ντροπή. Πρέπει να σεβαστώ το θέλω μου και ας είναι λάθος. Δεν μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να θυματοποιούνται γιατί όταν είναι άλλοι άνθρωποι θύματα σφυρίζουν αδιάφορα. Ξεκάθαρα δεν είναι εγωισμός γιατί προσπαθώ να ταπεινώνομαι πρώτα εγώ. Τον εγωισμό μου προσπαθώ να τον εκμηδενίσω. Είναι αυτή η φωνή μέσα μου.

Αυτά τα δύο γλυκά παιδιά, τον τελευταίο χρόνο όποτε έχουν βγει δημόσια να μιλήσουν, έχουν κάνει βλακεία. Όλες τις φορές που μιλάνε λένε βλακείες, οπότε καλύτερα να τους πει κάποιος “μη μιλάτε”. Βγήκε και είπε δεν θα ασχοληθώ με τα ψυχολογικά του Τσαλίκη και το θεώρησα μέγα λάθος να θίξεις τα ψυχολογικά. Βγήκε η γυναίκα του μετά από ένα χρόνο στην εκπομπή που αυτός ο άνθρωπος δουλεύει κι είπε το παράπονό της, τα ψυχολογικά της. Έγινε ένα λάθος, το λάθος μπορεί να μην έγινε από εσάς, αλλά ο λάθος χειρισμός έγινε από εσάς και σε αυτό τον λάθος χειρισμό, όσο θέλω να αντιδρώ θα αντιδρώ.

Θα προτιμούσα να με πάρει ο Γρηγόρης στην αρχή και να μου πει εγώ είμαι ένας επαγγελματίας, που μου έγινε μια πρόταση από το συγκεκριμένο κανάλι κι εγώ πρέπει να δουλέψω γιατί έχω και δύο παιδιά. Αν εσύ θεωρείς ότι αυτό έγινε επί τούτου για να σου φάω τη δουλειά, για να σου κάνω κακό, γελιέσαι. Μετά από ένα χρόνο ανεργίας, με είχαν δεσμεύσει έναν ολόκληρο χρόνο. Όταν ξέρεις ότι ο άλλος δεν δουλεύει, έχει κλείσει ένα καλό συμβόλαιο -γιατί όταν εγώ πήγα στην εκπομπή του Γρηγόρη και της Ναταλί στο Open και τους τίμησα- μου είχανε πει όλο το τηλεοπτικό παρασκήνιο από ένα δοκιμαστικό που είχα κάνει. Όταν ξέρεις τόσο καλά το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, δεν ξέρεις την εκπομπή που σου προτείνουν, αν έχουν δεσμεύσει έναν άνθρωπο; Αυτός ο άνθρωπος βγαίνει θιγμένος και σφυρίζεις αδιάφορα και λες έχει ψυχολογικά;.

Πιστεύω πως αν ποτέ με τον Γρηγόρη και την Νάταλι πίναμε ένα καφεδάκι χωρίς τις κάμερες θα δίναμε πολλά δίκια ο ένας στον άλλο. Είναι καλά παιδιά με πολλές κακές στιγμές. Θέλω να πω στη Νάταλι όταν είναι εξαιρετική στο J2US, τραγουδάει πολύ ωραία και μου αρέσει το στυλ της και το ήθος της. Στον Γρηγόρη θα ήθελα να πω να θυμηθεί την τελευταία συζήτηση που είχαμε κάνει όταν είχε φύγει από την Ελένη Μενεγάκη».





