“Το Πρωινό” - Γκουρούσης: Λευκό το ποινικό μου μητρώο

Ο πρώην σύζυγος της Τέτας Καμπουρέλη μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για την δικαστική του περιπέτεια, τις σχέσεις και το διαζύγιό του με την πρώην του.

Για τη φυλάκισή του, το διαζύγιο με την Τέτα Καμπουρέλη και τα σχέδιά του για το μέλλον μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Βασίλης Γκουρούσης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην επίθεση που είχαν δεχθεί μέσα στο σπίτι τους.

Για την εισβολή στο σπίτι του, χθες αναβλήθηκε για ακόμα μία φορά η δίκη, ενώ όπως λέει «οι μάρτυρες δεν πάνε να καταθέσουν, γιατί φοβούνται».

Μετά την επίθεση, είπε, έχει κάνει και δύο χειρουργεία, αφού του είχαν σπάσει η μύτη και τα ζυγωματικά.

«Δεν είμαστε σκοτωμένο με την Τέτα, υπάρχουν τοξικά εμπόδια μεταξύ μας, μπαίνουν τρίτα πρόσωπα, γιατί ζηλεύουν», είπε για τη σχέση μετά το χωρισμό, ενώ διαπίστωσε με απογοήτευση μετά από 40 χρόνια ότι, έκανε λάθος επιλογή.

Πάντως, οι σχέσεις με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, είναι μια χαρά.

«Δεν με ενδιαφέρει με ποιον είναι η Τέτα, σε δέκα μέρες θα βγει το συναινετικό διαζύγιο», σημείωσε.

Όσο αφορά στην επί 14 μήνες φυλάκισή του, είπε πως, απέκρουσε τις κατηγορίες και αποφυλακίστηκε με διάταξη του ίδιου ανακριτή που αποφάσισε τη φυλάκισή του.

«Το ποινικό μου μητρώο είναι λευκό», τόνισε και αναφερόμενος στα στοιχεία που προσκόμισε, είπε για τις επισκέψεις του στην ΕΡΤ, αλλά και για τις αποδείξεις ότι είχε μπει και βγει τις ίδιες ώρες με το θύμα της μυθικής κλοπής.

Ο Βασίλης Γκουρούσης κατέληξε σημειώνοντας ότι, είναι «δύσκολα» οικονομικά και ότι πρόκειται να ασχοληθεί με παραγωγές, ενώ ετοιμάζει τρεις εκπομπές.

«Ο σύντροφός της λέει ψέματα και την χειραγωγεί», είπε τέλος για την Τέτα Καμπουρέλη, διευκρινίζοντας ότι έχουν καλές σχέσεις.

