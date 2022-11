Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Νέα σύλληψη για την υπόθεση

Συνεχίζονται οι συλλήψεις γαι την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης.



Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, πρόκειται για έναν 55χρονο Έλληνα.

Ο 55χρονος συνελήφθη με ένταλμα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Εν τω μεταξύ, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έφθασαν τα δύο άτομα που συνεληφθήσαν χθες για την υπόθεση του Κολωνού.

Ο 35χρονος και ο 39χρονος που συνελήφθησαν χθες Πέμπτη, με την κατηγορία του βιασμού της 12χρονης και πέρασαν τη νύχτα στη ΓΑΔΑ, οδηγούνται ενώπιον της 33ης ανακρίτριας.

Όπως συνέβη και με τους προηγούμενους κατηγορούμενους της ίδιας υπόθεσης, θα αιτηθούν 48ωρης προθεσμίας προκειμένου να απολογηθούν.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 35χρονου και του 39χρονου

Σχετικά με τις χθεσινές συλλήψεις του 35χρονου και του 39χρονου η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν δυνάμει ενταλμάτων, βραδινές ώρες της 3-11-2022, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 2 ημεδαποί, 35 και 39 ετών, κατηγορούμενοι για γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση και για γενετήσια πράξη με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, αντίστοιχα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι απέκτησαν επαφή με την 12χρονη ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκαν μαζί της, ο 35χρονος τουλάχιστον (3) φορές και ο 39χρονος (1) φορά και προέβησαν στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη, έναντι αμοιβής.

Σε έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

στην οικία του 35χρονου:

3 laptop

tablet

2 κινητά τηλέφωνα

στην οικία του 39χρονου:

πιστόλι και 42 φυσίγγια

tablet

κινητό τηλέφωνο και κάρτα μνήμης

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»

