Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ για το ντέρμπι στην Λεωφόρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρά τα μέτρα της Αστυνομίας για το ντέρμπι της Κυριακής και συμβουλές προς τους φιλάθλους.



Η ΕΛΑΣ ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 στις 19:30 στο γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης», μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, εξέδωσε ανακοίνωση με τα μέτρα που θα ισχύουν καθώς και με συμβουλές προς τους φιλάθλους για τη διευκόλυνση άφιξης και αναχώρησης και για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας τους.

Ειδικότερα η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωση της υπογραμμίζει να μην προσέρχονται στο γήπεδο φίλαθλοι που δεν διαθέτουν εισιτήριο, καθώς:

Η διάθεση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω ίντερνετ αποκλειστικά στους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας.

Τα εισιτήρια είναι ονομαστικοποιημένα και αριθμημένα.

Τα εκδοτήρια εισιτηρίων θα παραμείνουν κλειστά.

Σημειώνεται ότι οι θύρες του γηπέδου την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα θα ανοίξουν την 16.30 ώρα, ενώ περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, που θα πραγματοποιούν αυστηρούς προελέγχους.

Για το λόγο αυτό, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, παρακαλούνται οι θεατές (τόσο οι ενήλικοι όσο και οι συνοδευόμενοι ανήλικοι) να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο και να είναι εφοδιασμένοι με εισιτήριο και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο - πρωτότυπα) για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων, ώστε να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τους.

Παράλληλα τονίζεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, απαγορεύεται:

Η κατοχή εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, χυμών και άλλων ροφημάτων σε γυάλινες, μεταλλικές κ.λπ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων.

Η κατοχή και ανάρτηση πανό ή πλακάτ με προκλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο.

Τέλος, στο πλαίσιο του ανωτέρω αγώνα, θα πραγματοποιηθούν στο οδικό δίκτυο περιμετρικά του γηπέδου, οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, να αποφύγουν την κίνηση-στάθμευση των οχημάτων τους περιμετρικά του γηπέδου «Απ. Νικολαΐδης» και να συνεργάζονται με τους τροχονόμους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Ιγκόρ Σιπνιέφσκι

Μάνδρα – Δολοφονία 17χρονου: Στα ίχνη του δράστη οι Αρχές

ΕΜΥ – “Eva”: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Eπικίνδυνων Kαιρικών Φαινομένων