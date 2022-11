Τεχνολογία - Επιστήμη

ΑΔΕΔΥ: Χάκερ “ανέβασαν” πορνογραφικά κείμενα στην ιστοσελίδα της

Ποιο ήταν το περιεχόμενο των αναρτήσεων που έγιναν από τους χάκερς.

Άγνωστοι το πρωί της Παρασκευής «χάκαραν» το site της ΑΔΕΔΥ με αποτέλεσμα να ανέβουν στην ιστοσελίδα κείμενα με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Παρασκευής ανέβηκαν στο site της ΑΔΕΔΥ κείμενα που δεν έχουν σχέση με τη δράση της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά αναφέρονται σε πορνογραφικές φαντασιώσεις.

Μέχρι τις 11:30 το πρωί της Παρασκευής τα κείμενα δεν είχαν «κατέβει», ενώ δεν είναι σαφές πώς τα κείμενα αυτά αναρτήθηκαν στη σελίδα.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Σήμερα, 4 Νοεμβρίου, παρουσιάστηκε πρόβλημα με τις δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μετά από κακόβουλη παρέμβαση (hacking) από αυτοματοποιημένο λογισμικό (bot). Το αρμόδιο τμήμα προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και άμεσα αφαιρέθηκαν οι κακόβουλες δημοσιεύσεις.Η ιστοσελίδα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δέχεται καθημερινά επιθέσεις από αυτόματα κακόβουλα λογισμικά και τις αντιμετωπίζει με επιτυχία.

Τον τελευταίο καιρό μαζί με την αύξηση της οργανικής επισκεψιμότητας αυξήθηκαν και οι επιθέσεις και κάποια από αυτές κατάφερε να εισχωρήσει στο διαχειριστικό περιβάλλον της ιστοσελίδας.

Τέτοιου είδους επιθέσεις στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν το κοινό της ιστοσελίδας, που τη χρησιμοποιεί για να ενημερώνεται για τα τρέχοντα εργασιακά ζητήματα. Δε θεωρούμε τυχαία τη συγκεκριμένη επίθεση, μόλις μία εβδομάδα πριν την επερχόμενη Πανελλαδική 24ωρη απεργία, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 του Νοέμβρη, και που θα έχει μαζική συμμετοχή.

Πέρα από τα παραπάνω, έχει ενημερωθεί το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

