Καιρός

Κακοκαιρία “Eva”: ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολλοί κεραυνοί το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Ποιες περιοχές θα σαρώσει και πότε.

Σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού, για το Σάββατο αρχικά στη δυτική Ελλάδα και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα τμήματα του Ιονίου, τη δυτική Στερεά, και τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά, την ανατολική Θεσσαλία, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα έχουν ως χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και στα υπόλοιπα τμήματα της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ανατολικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά. Η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αρχικά γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες και τα φαινόμενα από το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, όπου από το βράδυ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Η θρμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοππόνησο, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το μεσημέρι σταδιακά στα υπόλοιπα τμήματα του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, αρχικά γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργότερα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ στην ανατολική Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία και κατά τη διάρκεια της νύχτας στην υπόλοιπη Στερεά θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, που το βράδυ θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια, προβλέπονται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Σε όλη τη χώρα την Κυριακή προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου μέχρι το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) μέχρι το απόγευμα, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τις Σποράδες από το πρωί, και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Σταδιακά στα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και η μέγιστη τιμή της δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου στα νησιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά: Ψεύδη Ερντογάν στον Στόλενμπεργκ για “επιθετικές ενέργειες” της Ελλάδας

Τροχαίο - Κατεχάκη: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στάση λεωφορείου (βίντεο)

Καυστικό υγρό: Βρέθηκε ο άνδρας που μετέφερε την 38χρονη μετά τη επίθεση