Πλεύρης: Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί πρέπει να φύγουν από το ΕΣΥ

Όλα όσα ανέφερε ο υπουργός για το νομοσχέδιο του ΕΣΥ σχετικά με τους ιδιώτες γιατρούς αλλά και τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς.

"Για το θέμα των ανεμβολίαστων υγειονομικών, ήδη υπάρχει μία απόφαση του ΣτΕ που έκρινε το μέτρο συνταγματικό", είπε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος σε όλα τα στοιχεία και τους δείκτες της πανδημίας που εστάλησαν στο ΣΤΕ.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, υπενθύμισε ότι τα δεδομένα της πανδημίας επαναξιολογούνται ανά τακτά διαστήματα.

Εκφράζοντας την προσωπική του άποψη, ο κ. Πλεύρης είπε πως άτομα που δεν πιστεύουν στην επιστήμη, δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ.

Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί δεν χωρούν στο ΕΣΥ

Ο υπουργός αναφερόμενους στους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί τόνισε πως «για το θέμα των ανεμβολίαστων υγειονομικών, ήδη υπάρχει μία απόφαση του ΣτΕ που έκρινε το μέτρο συνταγματικό. Δεν προσχώρησε το ΣτΕ στη θέση την οποία έχω εκφράσει προσωπικά, ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πρέπει να φύγουν από το εθνικό σύστημα υγείας και να μπουν άλλοι στη θέση τους, ασχέτως πανδημίας και το ΣτΕ έχει μία συγκεκριμένη απόφαση η οποία μας λέει, όσο συντρέχουν όροι και προϋποθέσεις που δικαιολογούν το μέτρο, είναι δικαιολογημένη η παράταση.Σε επόμενη εκδίκαση που έχει πραγματοποιηθεί, μας ζητήθηκαν να στείλουμε τα στοιχεία. Το μέτρο ίσχυε μέχρι 31 Μαρτίου, μέχρι τότε κρίθηκε συνταγματικό, από 31 Μαρτίου το παρατείναμε για 31 Δεκεμβρίου και οφείλω να σας μεταφέρω τα στοιχεία που έχουμε στείλει στο ΣτΕ και θα ήθελα να τα πω κιόλας από εσάς".

Ο κ. Πλεύρης παρουσιάσε τους δείκτες και τα έως τώρα υγειονομικά δεδομένα λέγοντας πως "το 1ο τρίμηνο του 2022 η χώρα μας είχε 6.460 θανάτους, εκ των οποίων οι 3.772, ποσοστό 58% ήταν ανεμβολίαστοι και 42% εμβολιασμένοι. Παράλληλα είχε 2.475 διασωληνωμένους συμπολίτες μας, εκ των οποίων οι 1721, το 70% ήταν ανεμβολίαστοι, οι 754 εμβολιασμένοι. Αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναφερόμαστε σε περίοδο που το ποσοστό κάλυψης των ατόμων άνω των 60, που αναφέρονται οι θάνατοι και οι διασωληνώσεις, ήταν στο 91,2%.

Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για να το πούμε απλά στον κόσμο, ενώ είχαμε εμβολιαστική κάλυψη 91%, από το 91% οι διασωληνωμένοι ήταν 30% και οι θάνατοι 48% και μόλις από το 9% των συνανθρώπων μας που είχαν παρασυρθεί και δεν είχαν εμβολιαστεί ήταν το 58% των θανάτων και το 70% των διασωληνώσεων. Τα νούμερα είναι αδυσώπητα".

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε πως "αυτή τη στιγμή ο μη εμβολιασμός και κάποιες φωνές που ακούγονται και χαϊδεύουν και προσέξτε πως παραποιούν τα νούμερα, άμα δούμε το νούμερο μόνο του 58% ανεμβολίαστοι θάνατοι, 42% εμβολιασμένοι, σου λέει ο άλλος είναι τρομακτική διαφορά; Είναι τρομακτική διαφορά, γιατί το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης ήταν 91%. Δηλαδή συντριπτικά οι πολίτες ήταν εμβολιασμένοι άνω των 60 και πέθαιναν κατά βάση συνάνθρωποί μας που άκουγαν κάποιες ανοησίες και δεν εμβολιάζονταν.Όλες οι μελέτες δείχνουν, γιατί εδώ πέρα είμαστε στο ευαίσθητο σημείο των υγειονομικών, ότι ακόμα και στις νεότερες μεταλλάξεις, όταν πάρθηκε η απόφαση τότε του Μαρτίου, ακόμα και σε αυτές τις μεταλλάξεις όχι στο βαθμό που ίσχυε στην πρώτη φάση, αλλά σε σημαντικό βαθμό, οι ανεμβολίαστοι μετέδιδαν πιο εύκολα από τους εμβολιασμένους. Οπότε πολύ λογικά έστω και για 1% ή 2% που μπορεί κάποιος να μεταδίδει πιο εύκολα, έστω και γι΄ αυτό δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να έχουμε άνθρωπο μέσα, ο οποίος μπορεί να μεταδώσει σε έναν ογκολογικό ασθενή".

Εκφράζοντας τη δική του θέση στο ζήτημα της παραμονής ή όχι των ανεμβολίαστων υγειονομικών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ο υπουργός τόνισε πως "η δική μου θέση και την έχω πει, είναι ότι και να περάσει η πανδημία, άνθρωπος που δεν πιστεύει στην επιστήμη δε θέλω να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θεωρητικά λοιπόν βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας της πρώτης που έκρινε ότι το μέτρο πρέπει να ξανακρίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προφανώς αν δεν υπάρχει πανδημία μετά δεν δικαιολογείται σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας εξ αυτού του λόγου να απομακρυνθούν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως οφείλω να σας πω ότι με την αναπληρώτρια εξετάζουμε αυτή τη στιγμή και εκεί πέρα το κάνουν και άλλες χώρες και θα ήμασταν συνταγματικά ανεκτοί, να υπάρξει συνολικό πρωτόκολλο εμβολιασμού για τους υγειονομικούς κάποια στιγμή γιατί τώρα είναι η πανδημία Covid αλλά υπάρχει και ένα συνολικό πρωτόκολλο που μπορεί να συνδυάζονται με ηπατίτιδες με διάφορες άλλες ασθένειες και να υπάρχει πια πρωτόκολλο εμβολιασμού για τους υγειονομικούς".

Ενώ πρόσθεσε πως " ναι, υπό την έννοια ότι στα πλαίσια της συνταγματικότητας του μέτρου της αναστολής, το ΣτΕ στο πλαίσιο ελέγχου της συνταγματικότητας του μέτρου της αναστολής, το δικαιολογεί μόνο σε συνδυασμό με την πανδημία. Οπότε το ανώτερο που λέτε εσείς, που συνδυάζεται με την απόλυση, θεωρητικά και όλα αυτά μπορούν να εξεταστούν, μπορείς από εδώ και πέρα να βάζεις όρους και προϋποθέσεις.

Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που θα το δούμε. Εγώ σας έχω πει ποιες είναι οι θέσεις της κυβέρνησης και έχουμε εκφράσει με απόλυτο τρόπο την κυβερνητική γραμμή".

Ανοίγουμε τη δυνατότητα πρόσβασης του ΕΣΥ και σε ιδιώτες με την μερική απασχόληση

Αναφορικά με το νομοσχέδιο του ΕΣΥ για την άρση της αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών, που θα μπορούν πια να ασκούν και ιδιωτικό έργο και να συνεργάζονται και με ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, ο υπουργός σημείωσε πως «το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει δύο σημεία στα οποία γίνεται μια μεγάλη κουβέντα και θα προσπαθήσω να το πω απλά και να εξηγήσω και τη σημασία αυτών των διατάξεων για τον πολίτη. Όχι για το γιατρό, για τον πολίτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματικότητα, υπάρχει φυγή από το Εθνικό Σύστημα Υγείας πολλών γιατρών και για λόγους εργασιακών σχέσεων αν θέλετε και για λόγους που σχετίζονται με τη δυνατότητα να υπάρχουν πιο ανταγωνιστικές αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα ή και στο εξωτερικό. Το ΕΣΥ είναι σε μια άλλη πραγματικότητα"

Ενώ συνέχισε λέγοντας πως "αυτή τη στιγμή το βλέπουμε κυρίως σε άγονες ειδικότητες, δηλαδή εκεί πέρα που είναι λιγότεροι οι γιατροί από όσους χρειαζόμαστε σε ειδικότητα και σε περιοχές. Φέρνω ένα παράδειγμα που το έχω πει πολλές φορές, στην Κω λόγου χάρη έχουμε 7 ιδιώτες παιδιάτρους εκτός του νοσοκομείου, δεν έχουμε παιδίατρο στο νοσοκομείο γιατί κανένας δε θέλει να μπει με όρους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του νομοσχεδίου αυτού είπε πως "μπαίνουμε λοιπόν και δίνουμε δύο δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι να μπει στο ΕΣΥ και η δυνατότητα της μερικής απασχόλησης, άρα ο ιδιώτης γιατρός που θέλει να μπει στο ΕΣΥ, αλλά να μην απωλέσει τη δυνατότητά του να έχει ιδιωτικό έργο, να μπορέσει να μπει εκεί προφανώς που τον χρειάζεται το ΕΣΥ κι έχει κενά, με σχέσεις part time, μερικής απασχόλησης. Εκεί με συγχωρείτε είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξουν ειδικά σε νησιά και σε επαρχία σημεία που θα γεμίσουν τα νοσοκομεία μας που τώρα έχουν άγονες θέσεις.

Το δεύτερο που κάνουμε είναι ότι με έναν πολύ προσεκτικό και αυστηρό έλεγχο να δώσουμε τη δυνατότητα σε γιατρούς του εθνικού συστήματος υγείας πια, δηλαδή στους γιατρούς μας που είναι μέσα και βρίσκονται σε σχέσεις πλήρους απασχόλησης με το ΕΣΥ, να μπορούν και αυτό προφανώς θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε πρώτη φάση αλλά η λογική είναι και η φιλοσοφία που σας λέω να έχουν κι ένα ήπιο ιδιωτικό έργο.

Που αυτό θα μας βοηθήσει στο εξής: ότι πολλοί γιατροί που σήμερα σκέφτονται να φύγουν, εάν ξέρουν ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα θα προσελκύσει το εθνικό σύστημα υγείας, όχι μόνο θα κρατήσει αυτούς που έχει τώρα, αλλά και πολλοί νέοι γιατροί που θα ξέρουν ότι θα έχουν και τη δυνατότητα μιας φοράς την εβδομάδα αφού έχουν εξαντλήσει τις υποχρεώσεις που έχουν εντός του νοσοκομείου, να βγουν και έξω.

Υπογράμισε, μάλιστα πως η διάταξη αυτή είναι για το όφελος τόσο των γιατρών όσο και των ασθενών "αυτή η διάταξη που εμείς θεωρούμε ότι είναι υπέρ και των ιατρών και των ασθενών, δέχεται δύο κριτικές. Η πρώτη κριτική είναι αν θέλετε μία κριτική περισσότερο που την εκφράζουν από τους ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι λένε ότι θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός αθέμιτος σε κόσμο ο οποίος μπορεί να βγει έξω.

Η απάντηση εδώ πέρα είναι ξεκάθαρη, ότι αντιστοίχως και από την άλλη πλευρά ανοίγουμε τη δυνατότητα πρόσβασης του ΕΣΥ και σε ιδιώτες με την μερική απασχόληση όπως είπαμε. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι όποιος θέλει να έχει σχέση με το ΕΣΥ μπορεί να έχει. Θέλουμε όλοι οι γιατροί να έχουν και κανείς δεν περισσεύει".

Ενώ σημείωσε και ακόμη ένα στοιχείο της διάταξης αναφέροντας πως "το δεύτερο σημείο που εκεί πέρα δίνουμε μια βάση να έχουμε τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες και υπ΄ αυτή την έννοια αν υπάρξει πλαίσιο διορθώσεων θα αφορά αυτό που σας λέω. Γιατί αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε, έχει να κάνει ότι πρέπει οι δικλείδες να είναι πλήρως στεγανές ώστε να μην υπάρξει μεταφορά έργου των νοσοκομείων το ΕΣΥ σε ιδιωτικό έργο. Το καταλαβαίνουμε αυτό.Δηλαδή θέλουμε να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην εκμεταλλευτεί κάποιος γιατρός του ΕΣΥ τη δυνατότητα και ουσιαστικά περιστατικά τα οποία πρέπει να χειρουργούνται εντός ΕΣΥ λόγου χάρη να τα μεταφέρει σε ιδιωτική πελατεία".

Εκεί λοιπόν έχουμε και μηχανισμούς με τον έλεγχο τον ηλεκτρικό και ασφαλιστικές δικλείδες και πιλοτική εφαρμογή του μέτρου.

Για την αλλαγή που θα επιφέρει το νέο αυτό μέτρο ανέφερε πως "Όπως καταλαβαίνετε το μέτρο αυτό είναι τεράστια αλλαγή στο εθνικό σύστημα υγείας. Οπότε δεν σημαίνει ότι με το που ψηφίστηκε την επόμενη μέρα εφαρμόζεται. Οπότε εκεί πέρα και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας μετά που εισηγείται και το νομοσχέδιο με τα αρμόδια όργανα και εγώ ως Υπουργός είμαστε σε συνεννοήσεις ώστε να δούμε πως θα μπουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε και να υλοποιηθεί το μέτρο αλλά και να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση φόβος ότι μπορεί να έχουμε μεταφορά.

Και οφείλω να σας πω, αυτό σας το λέω ασχέτως ιδεολογίας, αν κάποιος πιστεύει πραγματικά στο ΕΣΥ να ξέρει ότι όπως σε όλο τον κόσμο γίνεται πλέον, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν οι δυνατότητες και συνεργειών είτε με ιδιώτες να μπαίνουν μέσα γιατρούς, είτε με γιατρούς του δημοσίου να βγαίνουν έξω.

Δεν μας περισσεύουν οι γιατροί πια και αν θέλουμε να έχουμε νοσοκομεία στελεχωμένα με γιατρούς υποχρεωτικά θα πάμε σε αυτές τις λύσεις".

