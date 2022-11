Life

Η Τζένιφερ Άνιστον ζητά από τον Μπραντ Πιτ... 100 εκατομμύρια δολάρια!

Τι αναφέρει η ηθοποιός για τα χρωστούμενα που λέει πως έχει λαμβάνειν από την εποχή που ήταν ζευγάρι με τον σταρ του Χόλιγουντ.



Μετά την Αντζελίνα Τζολί, η Τζένιφερ Άνιστον ετοιμάζεται κι εκείνη να καταθέσει μήνυση εις βάρος του Μπραντ Πιτ.

Αυτή τη φορά, αιτία δεν είναι οι συζυγικές διαφορές, αφού αυτές τις έχουν λύσει εδώ και χρόνια. Η πρώην σύζυγος του Μπραντ Πιτ ετοιμάζεται σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Marca» να καταθέσει μήνυση εναντίον του για «οικονομικές εκκρεμότητες».

Όπως αναφέρεται, η Τζένιφερ Άνιστον σκοπεύει να ζητήσει από τον ηθοποιό 100 εκατ. δολάρια! Ο λόγος δεν είναι άλλος από την εταιρεία παραγωγής «Plan B», την οποία είχαν ιδρύσει μαζί, τα χρόνια που ήταν ακόμα ζευγάρι.

Όταν χώρισαν, η εταιρεία «πέρασε στα χέρια» του ηθοποιού, με την πρώην σύζυγό του να έχει τον τίτλο της συνιδιοκτήτριας. Ο Μπραντ Πιτ σκοπεύει τώρα, να πουλήσει την εταιρεία, η οποία ήταν συμπαραγωγός στις ταινίες «12 Χρόνια Σκλάβος» και «Moonlight».

Plan B Entertainment, the award-winning company co-founded by Brad Pitt, is in talks to sell a significant stake to French media group Mediawan.https://t.co/XWdcmPAT8a pic.twitter.com/UbtQVgeOPv — 99C (@99Cines) November 3, 2022

Όλα αυτά τα χρόνια, η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει λάβει κανένα από τα ποσοστά που της αναλογούσαν από τις εισπράξεις των ταινιών, οπότε τώρα σκοπεύει να τα διεκδικήσει.

«Δεν είναι θέμα χρημάτων για τη Τζένιφερ, αλλά θέμα τιμής. Δημιούργησε μαζί του την εταιρεία, έχει βάλει το δικό της λιθαράκι σε αυτό», αναφέρει πηγή από τον στενό του κύκλο.

Αν τελικά, προχωρήσει όντως στη μήνυση, ο ηθοποιός θα μπει σε ακόμα μια δικαστική διαμάχη, εκτός από την ήδη υπάρχουσα με την Αντζελίνα Τζολί.

