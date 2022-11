Αθλητικά

NBA - Αντετοκούνμπο: Triple double και 8 στα 8 για τα “Ελάφια”!

Ιστορικό ξεκίνημα για την ομάδα του Μιλγουόκι, με τον Greek freak να είναι ασταμάτητος.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε το πρώτο του triple-double της σεζόν -και 30o της καριέρας του στο ΝΒΑ-, o Τζρου Χόλιντέϊ σημείωσε 29 πόντους και οι Μιλγουόκι Μπακς έφτασαν σε ρεκόρ 8-0 για πρώτη φορά στην ιστορία τους, νικώντας με 115-102 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στη Μινεάπολη.

Το Μιλγουόκι εξακολουθεί η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος (6-0 εντός και 2-0 εκτός).

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 26 πόντους (5/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 10/20 βολές), 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ, έκανε 4 λάθη και 3 φάουλ σε 33:35 λεπτά συμμετοχής.

Ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 18 πόντους, ο Μαρζόν Μποσάμπ σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 14 και ο Γκρέισον Άλεν πέτυχε 10 για το Μιλγουόκι, το οποίο δεν έμεινε ποτέ πίσω μετά το πρώτο δίλεπτο και προηγήθηκε με 22 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν κορυφαίος σκόρερ της Μινεσότα με 24 πόντους, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς είχε 22 πόντους, 11 ριμπάουντ και πέντε ασίστ.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς είναι τα ξημερώματα της Κυριακής (6/11) με αντίπαλο τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ του Αλεξέι Ποκουσέβσκι στο Fiserv Forum, ενώ θα ακολουθήσουν τρεις εκτός έδρας αγώνες με Ατλάντα Χοκς, Οκλαχόμα Θάντερ, Σαν Αντόνιο Σπερς.

