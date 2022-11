Ρωσία: Δεκάδες νεκροί από φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε μια επιφάνεια 3.500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη Ρωσία, σε πυρκαγιά που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύκτας σε νυκτερινό κέντρο στην πόλη Κοστρόμα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Κοστρόμα είναι μια πόλη περίπου 270.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας, στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

Αρχικά ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σεργκέι Σιτνίκοφ είχε δηλώσει μέσω της πλατφόρμας Telegram πως οι νεκροί από την πυρκαγιά ήταν 13 ενώ 5 άνθρωποι είχαν τραυματισθεί, αλλά δεν χρειάσθηκε να νοσηλευθούν.

«Ανακαλύφθηκαν άλλα δύο πτώματα. Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός των νεκρών είναι πλέον 15», μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγές στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στο Polygon, ένα χώρο ψυχαγωγίας που χρησιμοποιείται ως καφέ, νάιτ κλαμπ και μπαρ.

Η φωτιά ξέσπασε απ' ό,τι φαίνεται όταν ένας μεθυσμένος εκτόξευσε μια φωτοβολίδα στο εσωτερικό του νυκτερινού κέντρου, σύμφωνα με το TASS, που επικαλείται πηγές στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

«Ήταν στο μπαρ με μια γυναίκα, στην οποία προσέφερε λουλούδια κρατώντας μια φωτοβολίδα. Στη συνέχεια πήγε στην πίστα και εκτόξευσε τη φωτοβολίδα», σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

Η πυρκαγιά κατασβέσθηκε στις 7:29 π.μ. (τοπική ώρα, 06:29 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Σε βίντεο εικονίζονται πυροσβέστες να εκτοξεύουν νερό προς την οροφή του κτιρίου η οποία καπνίζει και φαίνεται να έχει καταρρεύσει.

Περίπου 250 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το συγκρότημα χώρων ψυχαγωγίας όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε μια επιφάνεια 3.500 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με πυροσβέστη που έκανε δηλώσεις στην τοπική τηλεόραση, 50 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά οχήματα χρειάστηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

