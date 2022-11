Οικονομία

Pricefox - Black Friday: Ποια προϊόντα αξίζει να αγοράσεις;

Μάθε τις καλύτερες περιόδους για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου προϊόντα από κάθε κατηγορία: κινητά, laptops, τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές και έπιπλα. Τελικά είναι το Black Friday η καλύτερη περίοδος;

Το Black Friday είναι για πολλούς η μεγαλύτερη ευκαιρία της χρονιάς να αγοράσουν μερικά από τα πιο ακριβά προϊόντα της αγοράς από όλες τις κατηγορίες. Είναι όμως έτσι;

Η νέα έρευνα του Pricefox αξιολόγησε την εξέλιξη των μέσων τιμών για δεκάδες προϊόντα και παραθέτει τις καλύτερες περιόδους για να αγοράζουμε προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς και ποια πρέπει να είναι η έκπτωση ανά κατηγορία για να είναι συμφέρουσα η αγορά στο Black Friday.

Η καλύτερη περίοδος για αγορά smartphone είναι αδιαμφισβήτητα το καλοκαίρι. Η μεγάλη πτώση των τιμών εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές smartphones εισάγουν τις νέες ναυαρχίδες τους στην αγορά στις αρχές του Φθινοπώρου, δηλαδή μεταξύ Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.

Παράλληλα εκείνη την περίοδο πληθαίνουν οι εκπτώσεις και οι προσφορές καθώς πολλές μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις προσπαθούν να ξεφορτωθούν τα αποθέματά τους σε παλαιότερα κινητά για να υποδεχτούν τα νεότερα μοντέλα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο κύκλος ζωής ενός κινητού είναι πλέον τα 1-2 χρόνια.

Εάν επιλέξουμε να αγοράσουμε smartphone την περίοδο του Black Friday, τότε για να είναι έξυπνη και συμφέρουσα η αγορά μας θα πρέπει το προϊόν που θα διαλέξουμε να έχει έκπτωση πάνω από 7% εκείνη την περίοδο, καθώς αυτή είναι κατά μέσο όρο η διαφορά ανάμεσα στις τιμές του Νοεμβρίου με αυτές του καλοκαιριού.

Η καλύτερη περίοδος για αγορά Laptop, σύμφωνα με την έρευνα του Pricefox, φαίνεται να είναι ο Ιούλιος, ο Σεπτέμβριος και ο Δεκέμβριος.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι σε κάθε μήνα από τους παραπάνω οι προσφορές που συναντάμε αφορούν κατά κανόνα διαφορετικά ήδη laptop. Για παράδειγμα τον Ιούλιο οι εκπτώσεις μπαίνουν σε laptops καθημερινής χρήσης με τιμές που ξεπερνάνε τα 500€, αφού αυτά έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τους εργαζόμενους που ξεκινάνε σε νέες θέσεις εργασίας.

Αντιθέτως το Σεπτέμβριο, τις μεγαλύτερες εκπτώσεις τις έχουν τα laptops γενικής καθημερινής χρήσης που κυμαίνονται στα 200€-500€ και αφορούν μαθητές και φοιτητές που ετοιμάζονται για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Τέλος, το Δεκέμβριο συναντάμε τις καλύτερες εκπτώσεις σε gaming laptops, καθώς η περίοδος των Χριστουγεννιάτικων διακοπών έχει συνδεθεί παραδοσιακά και με την αυξημένη ενασχόληση με video games αλλά και με τις κυκλοφορίες νέων τίτλων.

Εάν αποφασίσουμε να αγοράσουμε φορητό υπολογιστή στο Black Friday τότε καλό είναι να βεβαιωθούμε ότι η έκπτωση του προϊόντος που θα διαλέξουμε είναι μεγαλύτερη από 5%.

Pro tip: Πολλές προσφορές σε laptops στο Black Friday γίνονται όχι με τη μορφή έκπτωσης αλλά περιλαμβάνοντας κι άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά μας. Σύγκρινε τις προσφορές αυτές όχι μόνο με βάση την τιμή αλλά και με τη συνολική αξία της αγοράς σου, εάν την έκανες εκτός του Black Friday. Μπορεί για παράδειγμα να βρεις το gaming laptop που ήθελες από πέρυσι, στην ίδια τιμή μεν, αλλά με 2 ή και 3 επιπλέον από τους αγαπημένους σου τίτλους παιχνιδιών, ή ακόμα και με 2 έτη δωρεάν συνδρομής σε antivirus λογισμικό. Υπόψιν ότι τόσο οι νέοι τίτλοι παιχνιδιών κοστίζουν πάνω από 50€ κατά μέσο όρο όσο ενώ τα πιο γνωστά και έμπιστα antivirus λογισμικά ξεπερνάνε τα 100€.

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα, η καλύτερη περίοδος για αγορά τηλεόρασης είναι οι μήνες Φεβρουάριος και Μάρτιος.

Επίσης, το γράφημα δείχνει ότι το Black Friday ίσως είναι η χειρότερη στιγμή για αγορά τηλεόρασης, εκτός κι αν έκπτωση που θα συναντήσουμε ξεπερνάει το 15% και αφορά νέο μοντέλο.

Τους υπόλοιπους μήνες οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές τόσο για κάθε μοντέλο ξεχωριστά όσο και για διαφορετικά μοντέλα με τα ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά. Επομένως αν αποφασίσουμε να αγοράσουμε τηλεόραση οποιαδήποτε άλλη στιγμή, είναι πιο χρήσιμο να κάνουμε έρευνα αγοράς για να βρούμε τις κατάλληλες προδιαγραφές για την τηλεόραση που θέλουμε (πχ ίντσες, τεχνολογία οθόνης κλπ) παρά για την καλύτερη τιμή.

Η καλύτερη περίοδος για αγορά οικιακών συσκευών είναι από Ιανουάριο έως Μάρτιο.

Αν πάλι αποφασίσουμε να αγοράσουμε ψυγείο, πλυντήριο, ηλεκτρική σκούπα, κλπ. στο Black Friday τότε θα βγούμε κερδισμένοι αν η έκπτωση είναι μεγαλύτερη από 10%.

Αυτό που αξίζει να προσέξουμε εδώ είναι ότι οι συσκευές πολλών εταιρειών όπως Samsung, Inventor, Morris, γίνονται πιο ακριβές με την πάροδο του χρόνου. Άρα ίσως είναι καλή ιδέα να ξεκινήσουμε την αναζήτησή μας ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατα μοντέλα.

Η τελευταία κατηγορία φαίνεται να είναι η καλύτερη για να αγοράσουμε στο Black Friday. Με εξαίρεση το Φεβρουάριο, όπου οι τιμές παρουσιάζουν πτώση, πιθανότατα λόγω της αλλαγής σεζόν, το Νοέμβριο βλέπουμε τις καλύτερες τιμές.

Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Νοέμβριος είναι προτιμότερος από το Φεβρουάριο για αγορά επίπλων, διότι τότε θα βρούμε μεγαλύτερη ποικιλία σε μοντέλα σε αντίθεση με το Φεβρουάριο, όπου τα περισσότερα καταστήματα προσπαθούν να πουλήσουν τα τελευταία κομμάτια της περασμένης σεζόν που τους έμειναν.

Σε κάθε περίπτωση η σύγκριση τιμώναποτελεί μονόδρομο και είναι ο σίγουρος τρόπος εξοικονόμησης.

