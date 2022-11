Κοινωνία

Μάνδρα – Αδελφοκτονία: Τι έδειξε το πόρισμα του ιατροδικαστή

Σε ποιο συμπέρασμα οδηγούν τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Τι έδειξε η βαλλιστική εξέταση.

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στον 17χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη Μάνδρα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ευρήματα του ιατροδικαστή, δείχνουν να επιβεβαιώνουν την κατάθεση του 14χρονου που ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε τον αδερφό από λάθος, νομίζοντας ότι είναι αγριογούρουνο.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να βρήκε μόνο ένα τραύμα στον 17χρονο στον αυχένα του και κανένα άλλο σημάδι κακοποίησης, γεγονός που συνάδει με τα όσα υποστήριξε ο 14χρονος στην κατάθεση του

Ο 14χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθεί κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν σκοπεύει να ζητήσει προθεσμία.

Στην Ευελπίδων, προκειμένου να περάσει από το αυτόφωρο, οδηγήθηκε και ο πατέρας του, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η βαλλιστική εξέταση έδειξε ότι το ένα από τα δύο φυσίγγια που εντοπίστηκαν δίπλα στο πτώμα του 17χρονου, προέρχονται από την καραμπίνα που χρησιμοποίησε ο 14χρονος.

Το άλλο προέρχεται από άλλη καραμπίνα, αλλά αυτό το στοιχείο δεν κάνει εντύπωση στους αστυνομικούς καθώς στην περιοχή δραστηριοποιούνται κυνηγοί και υπάρχουν διάσπαρτα φυσίγγια.

