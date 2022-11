Μάνδρα: Θρίλερ με τη δολοφονία του 17χρονου

Κοινωνία

Σε θρίλερ εξελίσσεται η δολοφονία 17χρονου στη Μάνδρα, με τον πατέρα και τον 14χρονο αδελφό του να δίνουν πολύωρη κατάθεση.

Προς κάθε κατεύθυνση στρέφονται οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του 17χρονου στη Μάνδρα.

Ο 14χρονος αδελφός του νεαρού και ο πατέρας του βρίσκονται στη ΓΑΔΑ, από το βράδυ της Πέμπτης και ανακρίνονται.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός, από περαστικό, με τραύμα στην πλάτη, ενώ δίπλα του βρέθηκε κάλυκας από καραμπίνα.

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν ο πατέρας έστειλε τα δύο παιδιά να μαζέψουν τα πρόβατα, την ώρα που νύχτωνε.

Λίγο αργότερα ο 17χρονος βρέθηκε νεκρός, από τον περαστικό κι ο αδελφός του δεν ήταν εκεί.

Ο 14χρονος παρουσιάστηκε λίγο αργότερα, ισχυριζόμενος ότι έψαχνε τον αδελφό του κι αφού δεν τον βρήκε επέστρεψε στο σπίτι. Από εκεί μαζί με τον πατέρα του μετέβη στη ΓΑΔΑ, όπου και παραμένει μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Ο πατέρας φέρεται να κατέθεσε πως δεν διαθέτει καραμπίνα.

