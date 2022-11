Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Τσίπρας: Άμεση επέκταση στα 12 μίλια, παρά την ένταση

Τι ζήτησε ο πρώην Πρωθυπουργός από την Κυβέρνηση και τι από τους συμμάχους Ελλάδας και Κύπρου, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Μετά από τα πολλαπλά μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά και την στάση της Αθήνας, που έστειλε εντός και κυρίως εκτός Ελλάδας, ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως δεν ωφελεί να υπάρξει νέος διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθούν άπαντες ώστε να εκτεθεί παγκοσμίως η προκλητικότητα της Άγκυρας και η αστήρικτη ιστορικά αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος-Κύπρου, για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, υποστήριξε πως Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να έχουν διάλογο.

Παράλληλα ωστόσο, ο τέως Πρωθυπουργός, ανέφερε πως χρειάζεται έμπρακτη στήριξη Ελλάδας και Κύπρου από τους συμμάχους τους, λόγω της εντεινόμενης τουρκικής προκλητικότητας.

Ακόμη, ο κ. Τσίπρας ζήτησε από την Κυβέρνηση «να προβεί άμεσα στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ακριβώς έχει ήδη πραγματοποιήσει η Τουρκία στην ίδια περιοχή. Είναι ένα δικαίωμα αναφαίρετο με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Και ο καταλληλότερος χρόνος να το υλοποιήσει είναι τώρα. Γιατί θα πρόκειται για ένα διπλό μήνυμα. Από τη μια αποφασιστικότητας να υπερασπιστούμε όσα με βάση το Διεθνές Δίκαιο δικαιούμαστε. Και ταυτόχρονα ισχυρής βούλησης να επιλύσουμε το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, με διάλογο και συνεννόηση».

Όλος ο χαιρετισμός του Αλέξη Τσίπρα

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Oλομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για τη πρόσκληση να χαιρετήσω την εκδήλωσή σας. Αλλά και να σας συγχαρώ ταυτόχρονα για το θέμα που επιλέξατε να θέσετε σε δημόσιο διάλογο. Γιατί η πρωτοβουλία σας πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η στήριξη στο διεθνές δίκαιο καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμη για τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και, ειδικότερα, για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τη Ρωσική εισβολή να έχει οδηγήσει σε χιλιάδες νεκρούς, σε εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά και στην έκρηξη μιας παγκόσμιας ενεργειακής και ενδεχομένως επισιτιστικής κρίσης, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντική είναι η τήρηση των βασικών βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου. Του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της μη χρήσης βίας, της αρχής της καλής γειτονίας. Και πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί η παραβίασή τους. Παραβίαση που με τον ίδιο τρόπο βιώνει ο Κυπριακός εδώ και 48 χρόνια, με τη παράνομη εισβολή και κατοχή από την Τουρκία. Σήμερα ωστόσο, στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, η κλιμάκωση της Tουρκικής επιθετικότητας απέναντι στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεννά νέους φόβους για τις νέες παραβιάσεις των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και για νέες εντάσεις. Και αυτό επιτάσσει άμεση προληπτική δράση και ξεκάθαρα μηνύματα από τη διεθνή κοινότητα, τους συμμάχους μας και ειδικότερα την ΕΕ.

Επιτάσσει πράξεις και όχι αφηρημένες ή χλιαρές δηλώσεις. Επιτάσσει την διπλωματική και αμυντική στήριξη της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι σε αεροναυτικές παραβιάσεις, παράνομες εξορύξεις και έρευνες, αλλά και το παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Επιτάσσει οι τουρκικές παραβιάσεις να έχουν επιπτώσεις - μέσω της επιβολής ισχυρών, στοχευμένων κυρώσεων και βέβαια μέσω της αναστολής πώλησης όπλων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να επιμείνουμε στην ειρήνη και στην διπλωματία, όσο δύσκολο, χρονοβόρο και σύνθετο και αν είναι αυτό. Προλαμβάνοντας την πιθανότητα νέων κρίσεων και ανοίγοντας το παράθυρο του διαλόγου, όσο δύσκολο και αν φαντάζει , ιδίως σε προεκλογικές περιόδους στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία.

Πρώτον, πρέπει να επιμείνουμε στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού- ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίωνχωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα. Λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα - με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια. Δεύτερον, πρέπει να επιμείνουμε στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο και για τις θαλάσσιες ζώνες βάσει της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ένα νομικό κείμενο-σταθμός για το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς σχέσεις και τις διεθνείς γεω-πολιτικές εξελίξεις.

Μια Σύμβαση που κωδικοποίησε και ανέπτυξε ένα πλέγμα ουσιαστικών κανόνων που σχεδόν στο σύνολό του αποτελεί πλέον εθιμικό διεθνές δίκαιο, όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο της Χάγης με απόφασή του. Στη βάση των αρχών του δικαίου της θάλασσας, των ήδη υφιστάμενων συμφωνιών οριοθέτησής μας, αλλά και της σχετικής νομολογίας, Ελλάδα και Κύπρος μπορούμε και πρέπει να επιδιώξουμε την οριοθέτηση της ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με όλες τις όμορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Προφανώς η έκβαση αυτής της στρατηγικής δεν εξαρτάται μόνο από τις προθέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα δικαιούται και οφείλει να προβεί άμεσα στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ακριβώς έχει ήδη πραγματοποιήσει η Τουρκία στην ίδια περιοχή. Είναι ένα δικαίωμα αναφαίρετο με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Και ο καταλληλότερος χρόνος να το υλοποιήσει είναι τώρα. Γιατί θα πρόκειται για ένα διπλό μήνυμα. Από τη μια αποφασιστικότητας να υπερασπιστούμε όσα με βάση το Διεθνές Δίκαιο δικαιούμαστε. Και ταυτόχρονα ισχυρής βούλησης να επιλύσουμε το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, με διάλογο και συνεννόηση.

Σήμερα, που βλέπουμε την ενεργειακή ασφάλεια να γίνεται όλο και πιο σημαντική. Σήμερα που βλέπουμε ακόμα και χώρες όπως το Ισραήλ και ο Λίβανο, που είναι σε κατάσταση πολέμου, να βρίσκουν τον δρόμο για να ενεργοποιηθεί η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Σήμερα, μπορούμε και πρέπει να επιδιώξουμε την ενθάρρυνση και την πίεση από τους συμμάχους μας προς την Τουρκία, προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα τραπέζι που μπορεί να δώσει μια νέα ώθηση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και στις συνομιλίες για το Κυπριακό και σε αυτό το πλαίσιο να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα ευρωτουρκική σχέση. Ένα τραπέζι που μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους διαπραγματευτικά σχήματα και συνθέσεις, αλλά πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των αρχών του δίκαιου της θάλασσας και στην ως τώρα νομολογία.

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να καλωσορίσω την εξαιρετικά σημαντική και επίκαιρη σημερινή σας συζήτηση».

