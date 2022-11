Κοινωνία

Κακοκαιρία “EVA”: Καταιγίδες στο Ιόνιο - Υδροστρόβιλος στην Ηγουμενίτσα (εικόνες)

Η επέλαση της κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει στη δυτική Ελλάδα.Έκτακτη ενημέρωση από τον ΓΓ Πολιτικής Προστασίας.



Άγριες διαθέσεις φαίνεται πως έχει η κακοκαιρία «EVA», καθώς από το μεσημέρι του Σαββάτου ισχυρές καταιγίδες «χτυπούν» τα Ιόνια νησιά και τις ακτές της Δυτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, καταιγίδες λίγο μετά τις 2 το μεσημέριεκδηλώνονται σε όλα τα νησιά του Ιονίου, από Κέρκυρα μέχρι Ζάκυνθο.

Παράλληλα, στην Ηγουμενίτσα σχηματίστηκε υδροστρόβιλος με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Βίντεο: Facebook/Forecast Weather Greece

Βροχές σημειώθηκαν και στην Κέρκυρα όπου κεραυνός, μάλιστα, προκάλεσε φωτιά σε ξενοδοχείο όταν χτύπησε μετασχηματιστή.

Σημειώνεται πως, νωρίτερα, τα προγνωστικά στοιχεία έδειχναν ένα μέτωπο καταιγίδων μήκους 900χλμ. που προσέγγιζε τη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σήμερα έντονες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και ενδεχομένως στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής θα επηρεαστούν πολλές περιοχές της υπόλοιπης χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την μετακίνηση της κακοκαιρίας "EVA":

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας και αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση για την κακοκαιρία στις 18:00 το απόγευμα από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου.

Βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις την Κυριακή

Την Κυριακή βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, φαινόμενα που τοπικά θα είναι έντονα έως πολύ έντονα και τα οποία το βράδυ θα αρχίσουν να περιορίζονται στα ανατολικά, στα κεντρικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Κατά τόπους θα εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις.

Από τις απογευματινές ώρες αύριο πολύ έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και σε περιοχές της Κρήτης. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 21, στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 18 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 5-6 Μποφόρ και τοπικά 7 Μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε ανατολικούς έως βορειοανατολικούς με εντάσεις 5-6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 Μποφόρ και από το βράδυ άνεμοι βορείων διευθύνσεων με μικρή εξασθένηση. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων οι άνεμοι θα είναι τοπικά θυελλώδεις.

Στην Αττική αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 5-6 Μποφόρ και από αργά το βράδυ ανατολικοί βορειοανατολικοί με εντάσεις έως 5 Μποφόρ, όμως κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων οι άνεμοι θα ενισχύονται τοπικά σε θυελλώδεις. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί με εντάσεις 4-5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς.

