Αδελφοκτονία στην Μάνδρα – Βέρρας: Ο 14χρονος λέει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε (βίντεο)

Ο Ιωάννης Βέρρας, συνήγορος του 14χρονου που κατηγορείται για την δολοφονία του αδερφού του, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, οπλοφορία και οπλοκατοχή άσκησε ο εισαγγελέας στον 14χρονο από την Μάνδρα που ομολόγησε ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 17χρονο αδελφό του την Πέμπτη το βράδυ.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε ο συνήγορος του 14χρονου Ιωάννης Βέρρας.

Σύμφωνα με τον κ. Βέρρα ο 14χρονιος υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και ότι δεν πυροβόλησε ο ίδιος για να σκοτώσει τον 17χρονο αδελφό του.

«Πρόκειται για ανθρωποκτονία από αμέλεια», δήλωσε ο κ. Βέρρας, σημειώνοντας ότι λόγω της δημοσιότητας που έχει λάβει το θέμα είναι πολύ ευαίσθητη υπόθεση.

Όπως είπε ο κ. Βέρρας σε περίπτωση που ο 14 κριθεί ένοχος, λόγω του νεαρού της ηλικίας και με βάση τον ποινικό κώδικα, η Πολιτεία δεν μπορεί να του αποδώσει ευθύνη για αυτό που έχει τελέσει. «Μόνο νομοθετικά μέτρα μπορούν να του επιβληθούν», ανέφερε ο κ. Βέρρας.

