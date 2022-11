Κόσμος

Ισπανία - Μαριχουάνα: Κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα παγκοσμίως (εικόνες)

Μεγάλο χτύπημα της ισπανικής αστυνομίας σε καρτέλ ναρκωτικών. Η αξία της μαριχουάνας που κατασχέθηκε ανέρχεται σε τουλάχιστον 64 εκατομμυρία ευρώ.



Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι κατέσχεσε 32 τόνους συσκευασμένης μαριχουάνας αξίας τουλάχιστον 64 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σύμφωνα με την ίδια πηγή είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει ποτέ βρεθεί, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και διεθνώς.

Η αστυνομία στην Ισπανία πραγματοποίησε εφόδους σε μια σειρά από αγροκτήματα και εργοστάσια παραγωγής ανά την χώρα στο πλαίσιο μιας επιχείρησης με την κωδική ονομασία "Κήποι".

Η αστυνομία συνέλαβε 9 άνδρες και 11 γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 20 και 59 ετών.

"Η αστυνομία έχει κατασχέσει την μεγαλύτερη ποσότητα συσκευασμένης μαριχουάνας που έχει μέχρι σήμερα βρεθεί. Αντιστοιχεί σε περίπου 1,1 εκατομμύριο φυτά", αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα αποξήραινε τα φυτά μαριχουάνας, τα συσκεύαζε και τα έστελνε σε περιοχές της Ισπανίας, της Ελβετίας, της Ολλανδίας, της Γερμανίας και του Βελγίου.

Τα μέλη του κυκλώματος συνελήφθησαν στο Τολέδο, στην Θιουδάδ Ρεάλ, την Βαλένθια και την Αστούριας τον περασμένο μήνα, αλλά λεπτομέρειες της επιχείρησης έγιναν γνωστές μόλις χθες.

