Πολιτική

Τουρκία - Τζιτζικώστας: Η Σπυράκη κατέθεσε επείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν για το επεισόδιο

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρνει το διπλωματικό επεισόδιο με τον Απόστολο Τζιτζικώστα στην Σμύρνη η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ.

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρνει το «διπλωματικό επεισόδιο που σημειώθηκε με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, στη Σμύρνη», η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη, καταθέτοντας επείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν για τη συμπεριφορά της Τουρκίας.

Σχολιάζοντας το επεισόδιο η κ. Σπυράκη σημείωσε:

«Κατέθεσα απόψε (σ.σ. χθες Σάββατο) επείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν. Το πρωτοφανές περιστατικό απαγόρευσης εισόδου και κράτησης στη Σμύρνη του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, από τις αρχές της Τουρκίας, προστίθεται στη μακρά λίστα της συστηματικής παραβίασης των κανόνων (του) διεθνούς δικαίου από τη γειτονική χώρα».

«Οι δικαιολογίες της Τουρκίας δεν πείθουν πλέον κανέναν», αναφέρει και προσθέτει: «Η τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Είναι προφανές πως τέτοιες τακτικές εκφοβισμού και δημοκρατικής οπισθοδρόμησης όπως η σημερινή, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και για το λόγο αυτό με επείγουσα ερώτηση μου καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει θέση. Η παραβίαση θεμελιωδών ευρωπαϊκών αρχών, όπως η ελευθερία κυκλοφορίας και μετακινήσεων, δεν καθιστά απλώς προβληματική την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποδεικνύει ότι η γειτονική χώρα δεν ενσωματώνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και δεν προχωρά στην εφαρμογή τους».

Η ερώτηση της κ. Σπυράκη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Απαγόρευση εισόδου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στην Τουρκία.

Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν σήμερα το πρωί (χθες, Σάββατο) την είσοδο στη χώρα χωρίς καμία νόμιμη αιτία στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος έφτασε στο λιμάνι της Σμύρνης με τη νέα ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα τουρκικά παράλια, για να προεδρεύσει στη 13η Γενική Συνέλευση Ευρώπης - Μεσογείου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πως σχολιάζει το γεγονός της απαγόρευσης εισόδου ενός Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος μάλιστα κατέχει θεσμική θέση, από τις τουρκικές αρχές;

2. Τί μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι της Τουρκίας, δεδομένης της ιδιότητας της ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας, για τον έλεγχο και την πάταξη πρακτικών που παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης;»

