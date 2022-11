Πολιτική

Τζιτζικώστας: Η Τουρκία του απαγόρευσε την είσοδο στην Σμύρνη

Ακραία πρόκληση των Τούρκων στη Σμύρνη. "Κρατούμενος" επί έξι ώρες ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. "Απαράδεκτη και καταχρηστική η κράτηση" λέει το ΥΠΕΞ.

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. Το νέο περιστατικό είχε ως… θύμα τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τζιτζικώστας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος, θεωρήθηκε από τις αρχές της γειτονικής χώρας Persona Non Grata.

Οι τουρκικές αρχές δεν έδιναν σαφή απάντηση στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα για ποιο λόγο δεν του επέτρεπαν την είσοδο στην Τουρκία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Τζιτζικώστας είναι σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία τόσο τις ελληνικής αρχές όσο και με ευρωπαίους αξιωματούχους, για το πρωτοφανές περιστατικό.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας άλλωστε εκτός από περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και τώρα βρίσκεται στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου.

Ο περιφερειάρχης μετέβη στη Σμύρνη το πρωί του Σαββάτου με τη νέα γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα τουρκικά παράλια, προκειμένου να προεδρεύσει στη 13η Γενική Συνέλευση Ευρώπης – Μεσογείου (ARLEM).

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Απόστολος Τζιτζικώστας πήγε το πρωί στη Σμύρνη με το πλοίο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Σμύρνη προκειμένου να προεδρεύσει στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ. Όχι δηλαδή μόνο ως Έλληνας αλλά και ως Ευρωπαίος αξιωματούχος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν έφθασε του είπαν ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου του στη χώρα. Όταν ζήτησε να του εξηγήσουν τους λόγους δεν δόθηκε απάντηση. Το ίδιο και στις ερωτήσεις που ακολούθησαν. Υπήρξε επικοινωνία του Περιφερειάρχη με το ΥΠΕΞ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. Ούτε σε αυτούς δόθηκε ο λόγος για την απαγόρευση εισόδου. Ο κ. Τζιτζικώστας παραμένει για την ώρα στο πλοίο και θα επιστρέψει στην Ελλάδα, σημείωναν οι κυβερνητικές πηγές.

Καταδίκη από το ΥΠΕΞ

Ανακοίνωση για την «απαράδεκτη και καταχρηστική κράτηση και απαγόρευση εισόδου» του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα από τις τουρκικές αρχές εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα το ΥΠΕΞ αναφέρει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη και εντελώς καταχρηστική κράτηση και απαγόρευση εισόδου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας από τις τουρκικές αρχές στη Σμύρνη νωρίτερα σήμερα. Αναμένουμε από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές να δοθούν άμεσα εξηγήσεις και τις καλούμε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Η ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα, καθώς και το Γενικό Προξενείο στη Σμύρνη κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή προβαίνοντας σε σχετικές παραστάσεις προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών».

Τηλεφωνική επικοινωνία Καλαφάτη - Τζιτζικώστα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν, νωρίς το απόγευμα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, για το θέμα που δημιουργήθηκε απρόκλητα στη Σμύρνη.





Ο κ. Τζιτζικώστας ενημέρωσε τους αρμόδιους της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ, καθώς επίσης τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια. Στη συνέχεια συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον κ. Καλαφάτη, όπου υπογράμμισε πως η ενέργεια των Τουρκικών αρχών ήταν απρόκλητη.

