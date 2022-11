Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Ετοιμάζεται διορθωτική ΚΥΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα υπουργική απόφαση για το «καλάθι του νοικοκυριού» θα εκδώσει, τις επόμενες μέρες, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τι δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.



Νέα υπουργική απόφαση για το «καλάθι του νοικοκυριού» θα εκδώσει, τις επόμενες μέρες, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Η απόφαση θα προβλέπει να είναι μεγαλύτερες και ευδιάκριτες οι ταμπέλες στα προϊόντα του καλαθιού και να διασφαλίζεται η επάρκεια των προσφερόμενων προϊόντων.

Επίσης, ο υπουργός σημείωσε ότι η πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου ήταν ενθαρρυντική ενώ πρόσθεσε ότι από την Τετάρτη στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου θα παρακολουθούνται οι τιμές των προϊόντων ανά εβδομάδα.

Ταυτόχρονα προανήγγειλε συνάντηση με τους εκπροσώπους των βιομηχανιών τροφίμων, αφού όμως πρώτα - όπως είπε - λάβει τα αποτελέσματα των ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α).

Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός, μετά από νέα επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ στην Δ. Αθήνα έγραψε: «…Έχουμε δρόμο για να φθάσουμε εκεί που θέλουμε. Θα φροντίσουμε να μεγαλώσουμε την σήμανση και να υπάρχει οπωσδήποτε συνεχής επάρκεια των προϊόντων».

Σήμερα με τους συνεργάτες μου επισκεφθήκαμε αρκετά Super Markets στην Δ. Αθήνα με σκοπό να διαπιστώσουμε πώς λειτουργεί το «Καλάθι». Έχουμε δρόμο για να φθάσουμε εκεί που θέλουμε. Θα φροντίσουμε να μεγαλώσουμε την σήμανση και να υπάρχει οπωσδήποτε συνεχής επάρκεια των προϊόντων pic.twitter.com/XUY1KslXlX — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 5, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

O Τζιτζικώστας έφτασε στην Ελλάδα - Τον παρέλαβε ο Δένδιας με αεροσκάφος από την Σμύρνη

Αδελφοκτονία στην Μάνδρα - Βέρρας: Ο 14χρονος σκότωσε τον 17χρονο, πάνω σε παιχνίδι

Ζωή Ράπτη: Ψυχολόγοι στα σχολεία - Στήριξη σε παιδιά που κάνουν καταγγελία