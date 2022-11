Πολιτική

Υποκλοπές - Ντογιάκος: Παρέμβαση μετά από δημοσίευμα για παρακολουθήσεις

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε τη διενέργεια ποινικής προτακτικής έρευνας. Υπουργοί, δημοσιογράφοι και λοιποί παράγοντες του δημόσιου βίου αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος έδωσε ήδη παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διενεργήσει ποινική προκαταρκτική έρευνα για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ντοκουμέντο», στο οποίο εμφανίζεται σειρά ονομάτων, μεταξύ των οποίων και υπουργοί, δημοσιογράφοι και λοιποί παράγοντες του δημοσίου βίου, να έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση οι τηλεφωνικές τους επικοινωνίες.

Ο κ. Ντογίακος παρήγγειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να καλέσει άμεσα σε κατάθεση τον εκδότη της εφημερίδας και δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη και να προσκομίσει όσα στοιχεία διαθέτει, ενώ παράλληλα να κληθούν και να εξεταστούν και τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία θα προτείνει, προσκομίζοντας όσα στοιχεία διαθέτουν για την εν λόγω υπόθεση προς απόδειξη των όσων αναφέρονται στο σημερινό δημοσίευμα της εν λόγω εφημερίδας.

Πολιτικές αντιδράσεις για τις υποκλοπές και τα δημοσιεύματα

Σε δήλωση του για τη υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρει τα εξής:

«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στη δημόσια σφαίρα ονόματα πολιτικών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, που φέρονται να έχουν πέσει θύματα παράνομων παρακολουθήσεων. Το «απόρρητο», που από την αρχή της υπόθεσης έχει εργαλειοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οδηγεί τη διαφάνεια στο απόσπασμα. Το «απόρρητο» επιτρέπει τίποτα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί συντηρώντας μια δυσώδη κατάσταση. Τρεις μήνες μετά την κατάθεση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου της μηνυτήριας αναφοράς μου για την χρήση του Predator στην Ελλάδα και της δεύτερης συμπληρωματικής το Σεπτέμβριο για την παράνομη παρακολούθηση μου από την ΕΥΠ, η Κυβέρνηση των «νόμιμων λαθών» και της συσκότισης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για την αποκάλυψη των υπαιτίων, που δημιούργησαν και λειτούργησαν ένα παράκεντρο διαφθοράς κατά παράβαση του νόμου και του Συντάγματος.

Αντίθετα, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δεν προσήλθαν στην εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου PEGA, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία τους προστάτευσε και από την κλήση τους στην εξεταστική επιτροπή της ελληνικής βουλής. Γιατί άραγε; Στο σημείο που έχουμε φτάσει, το βάρος πέφτει στην ελληνική Δικαιοσύνη που οφείλει να διερευνήσει ενδελεχώς την υπόθεση. Μετά από τόσους μήνες, πού βρίσκεται η δικαστική έρευνα; Ποια πρόσωπα από τα εμπλεκόμενα έχουν κληθεί να καταθέσουν; Δε νοείται να τελεί η πολιτική και οικονομική ζωη του τόπου στο έλεος άθλιων πρακτικών».

Σε ανάρτηση του στα social media, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρει:

«Οι μέρες του αποτυχημένου ΚΥΠατζη στη κυβέρνηση τελειώνουν - η Δημοκρατία θα νικήσει

Από την πρώτη στιγμή του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, η γραμμή άμυνας του Μαξίμου ήταν ότι χρήση κακόβουλου λογισμικού παρακολουθήσεων κάνουν μόνο ιδιώτες. Έκανε η κυβέρνηση κάποιον ουσιαστικό έλεγχο π.χ. στην Intellexa, η οποία αποδεδειγμένα εμπορεύεται το predator; Η απάντηση είναι όχι. Το καθεστώς Μητσοτάκη όχι απλά ανέχεται αλλά συντονίζει αυτές τις πρακτικές και για αυτό κρύβεται πίσω από το "απόρρητο". Για αυτό κρύβουν τους Λαβράνο, Μπίτζιο και Δημητριάδη. Μετά την αποκάλυψη του Documento ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι όσα αναφέρει η εφημερίδα "χρειάζεται να διερευνηθούν διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές" και ταυτόχρονα εξαπόλυσε μια χυδαία επίθεση στον Κ. Βαξεβάνη ότι είναι "εθνικός συκοφάντης" και "παραμυθάς". Δεν είναι λίγο παράξενο να ταλαιπωρούνται οι αρχές με αποκαλύψεις που κάνει κάποιος "παραμυθάς" και "συκοφάντης"; Το καθεστώς Μητσοτάκη θα καταγραφεί ως η πιο χυδαία και αυταρχική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια από όλους και όλες για να κλείσουμε τις σημερινές πληγές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν αξίζει στην κοινωνία αυτή η παρακμή. Τη Τετάρτη στις 9 Νοεμβρίου στην πανελλαδική απεργία θα δοθεί μία πρώτη μαζική απάντηση από τους πολίτες. Ενάντια στο καθεστώς των υποκλοπών, του αυταρχισμού και της λεηλασίας. Δικαιοσύνη παντού!».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης, αναφέρει «Τα όσα αποκαλύπτει σήμερα το «Documento» σχετικά με τις υποκλοπές αποτελούν κόλαφο για την Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που είναι σαφές πως έχει εξελιχθεί σε ένα αντιδημοκρατικό, παρακρατικό καθεστώς. Πρόκειται για ένα ακόμα δημοσίευμα που επιβεβαιώνει απολύτως το δόγμα της Μητσοτάκης Α.Ε.: καθημερινή καταστολή των πολιτών, όργιο ολιγαρχικής λεηλασίας σε βάρος των πολλών και τέλος λειτουργία ακόμα και παρακρατικών μηχανισμών που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και «άλλα» καθεστώτα. Είναι σαφές πως ακόμα και η λίστα που παρουσίασε σήμερα το «Documento» δεν είναι περιοριστική για την Κυβέρνηση και τα ολιγαρχικά συμφέροντα που την καθοδηγούν, όπως σαφείς και οι ευθύνες του ίδιου του Μαξίμου, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού για τον οποίο δεν υπάρχει άλλος δρόμος -ούτε και κάποιος άλλος αποδιοπομπαίος τράγος πια- από την παραίτηση. Ακόμα και η αντίδραση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου δείχνει την ενοχή της Κυβέρνησης και την έμμεση έστω, ομολογία για όλα αυτά, που και να τα αρνηθεί πια δεν θα γίνει πιστευτή από κανέναν. Το μπαράζ αυτών των αποκαλύψεων για το παρακράτος αυτό των υποκλοπών, δίπλα στο επιτελικό κράτος της καταστολής και των κλοπών, καταδεικνύει πέρα από τη σήψη και τη δυσωδία, τι σημαίνει μνημονιακή χρεοδουλοπαροικία. Απέναντι σε όλα αυτά και την διαχρονική απαξίωση του πλαισίου που προστάτευε τους πολίτες και τους θεσμούς της πολιτείας, απέναντι σε ένα κράτος που καθημερινά δέρνει, κρυφακούει και ληστεύει τις ζωές των πολλών για τις προσόδους των πολύ λίγων, η απάντηση δεν είναι απλώς η εναλλαγή, αλλά η Ρήξη».

