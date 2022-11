Κοινωνία

Τροχαίο στην εθνική οδό: Υπέκυψε στα τραύματα της και η συνοδηγός του οχήματος

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, αυτοκίνητο χτύπησε στο τσιμεντένιο διάζωμα και στη συνέχεια τούμπαρε, μέσα στην εθνική οδό.

Υπέκυψε στα τραύματα της και η συνοδηγός του οχήματος στο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, στο 163,5 χλμ στο ύψος του Λογγού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, το αυτοκίνητο χτύπησε στο τσιμεντένιο διάζωμα και στη συνέχεια τούμπαρε, μέσα στην εθνική οδό.

Αμέσως στο σημείο έτρεξαν διερχόμενοι οδηγοί οι οποίοι προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τις δυο γυναίκες, ωστόσο ήταν αδύνατο και γι΄ αυτό κλήθηκαν πυροσβέστες από το Κλιμάκιο του Αγίου Κωνσταντίνου και η 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία.

Τελικά οι πυροσβέστες του Αγίου Κωνσταντίνου που έφτασαν εκεί με δυο οχήματα και τέσσερις άνδρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τις δυο γυναίκες. Δυστυχώς, η οδηγός ήταν νεκρή και η συνοδηγός βαριά τραυματισμένη.

