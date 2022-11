Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος – Μεταναστευτικό: Η Μεσόγειος είναι ίσως το μεγαλύτερο νεκροταφείο…

Ο ποντίφικας ζήτησε από τις κυβερνήσεις της ΕΕ να συνδράμουν την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και την Ισπανία, στη διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Στην πτήση της επιστροφής του στη Ρώμη από το Μπαχρέιν, ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε με δηλώσεις του στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

"Η Μεσόγειος είναι ίσως το μεγαλύτερο νεκροταφείο, η ανθρώπινη ζωή πρέπει να διασώζεται, αλλά η Ιταλία, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς μια συμφωνία με την Ευρώπη, χωρίς την ευθύνη της Ευρώπης", τόνισε ο Φραγκίσκος.

"Κάθε κυβέρνηση της ΕΕ πρέπει να πει, να συμφωνήσει πόσους μετανάστες μπορεί να υποδεχθεί" και "η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει μια πολιτική βοήθειας και συνεργασίας, δεν μπορεί να αφήσει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Κύπρο όλη την ευθύνη των μεταναστών που φτάνουν στις ακτές τους", πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Σύμφωνα με τον πάπα Φραγκίσκο, η Ευρώπη πρέπει να προσπαθήσει να εγκρίνει σχέδια ανάπτυξης για την Αφρική διότι "είναι υποκρισία να πιστεύει κανείς ότι το πρόβλημα των μεταναστών μπορεί να λυθεί στην Ευρώπη".

Ο πάπας, τέλος, τόνισε πως θεωρεί ότι και η νέα ιταλική κυβέρνηση, όπως οι προηγούμενες, θα συνεχίσει να σώζει ανθρώπινες ζωές διότι "το αντίθετο δεν θα ήταν ανθρώπινο".

