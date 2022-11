Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Χιτσκοκικό φινάλε στο ντέρμπι!

Ο Ολυμπιακός κρατούσε την νίκη στα χέρια του, αλλά το «τριφύλλι» αποδείχτηκε πολύ σκληρό… για να πεθάνει, στο 103’.

Στο ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League. Σε μία μάχη από τα... παλιά, οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα στο γήπεδο, με τους Πειραιώτες να παίρνουν «κεφάλι» στο σκορ με τον Μπιέλ στο 84’ και τους «πράσινους» να σώζουν την παρτίδα και το αήττητό τους στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχο πέναλτι του Σπόραρ, διατηρώντας τη διαφορά από τον Ολυμπιακό στους 10 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει την κατοχή της μπάλας απ’ τα πρώτα λεπτά και να μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του Ολυμπιακού, ο οποίος έψαχνε περισσότερο τις γρήγορες μεταβάσεις, ποντάροντας στην ταχύτητα των Μπιέλ, Χάμες και Μασούρα.

Στο 15’ οι Πειραιώτες έφυγαν ωραία στην αντεπίθεση από τα δεξιά, με τον Άβιλα να βγάζει παράλληλη μπαλιά για τον Μπιέλ, ο οποίος αν κι άργησε στο κοντρόλ του, σούταρε αλλά ο Σάντσες πρόλαβε να βάλει το σώμα του κι έδιωξε.

Στο 19’ το σουτ του Παλάσιος απ’ το τακουνάκι του Σπόραρ, πέρασε 3-4 μέτρα μακριά απ’ την εστία του Πασχαλάκη, ενώ στο 24’ ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Από διώξιμο του Μπρινιόλι προς τον Τσέριν, ο Χουάνγκ έκλεψε την μπάλα και τη γύρισε προς τον Μασούρα, εκείνος προς τον Χάμες, όμως το σουτ που επιχείρησε ο Κολομβιανός αποκρούστηκε από τον Μπρινιόλι.

Στο 29’ από κάθετη πάσα του Βέρμπιτς προς τον Παλάσιος, ο Αργεντινός πρόλαβε να «τσιμπήσει» την μπάλα πάνω απ’ τον Πασχαλάκη ανοίγοντας το σκορ, όμως ο α’ βοηθός Λαρς Χούμελ έδειξε (οριακό) οφσάιντ, το οποίο επιβεβαίωσε μετά από ένα λεπτά και ο VAR Γιάκομπ Σάντμπεργκ.

Στο 32’ ξανά ο Ολυμπιακός απείλησε με ένα εξαιρετικό σουτ του Μασούρα και την εντυπωσιακή επέμβαση του Μπρινιόλι, ο οποίος «απογειώθηκε» στο αριστερό «παραθυράκι» της εστίας του κι έδιωξε σε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα (36’) ο Παλάσιος έκανε εξαιρετικό γύρισμα προς τη μικρή περιοχή κι ο Πασχαλάκης πρόλαβε να... βρει την μπάλα με τα ακροδάχτυλά του, όσο χρειαζόταν για να μην την ακουμπήσει ο Σπόραρ.

Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς «άναψε» για τα καλά, με τον Ολυμπιακό να παίρνει την μπάλα στα δικά του πόδια και να είναι πολύ πιο απειλητικός.

Στο 48’ ο Ολυμπιακός έφυγε στην αντεπίθεση με τελικό αποδέκτη τον Μπιέλ μέσα στην περιοχή, ο οποίος σούταρε δυνατά με τον Μπρινιόλι να διώχνει με τα πόδια.

Στο 59’ ο Παπασταθόπουλος μέσα στην περιοχή έκανε το σουτ στην κίνηση με τη μπάλα να φεύγει πάνω από το δοκάρι του Μπρινιόλι, ενώ στο 61’ ο αμυντικός του Ολυμπιακού μετά την εκτέλεση του κόρνερ του Χάμες πήρε την κεφαλιά κι ο Μπρινιόλι έδιωξε σε κόρνερ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (62’) το διαγώνιο σουτ του Χάμες Ροντρίγκες εκτός περιοχής, οδήγησε τον Μπρινιόλι σε μία καταπληκτική απόκρουση στη γωνία του και με περιορισμένη ορατότητα μπροστά του.

Στο 80’ μετά από λάθος από την άμυνα του Ολυμπιακού, ο Σπόραρ έγινε τελικός αποδέκτης της μπάλας και πλάσαρε με τη μία, με τη μπάλα να κοντράρει πάνω στον Παπασταθόπουλο και να φεύγει κόρνερ.

Στη δε εκτέλεση του κόρνερ η μπάλα έφτασε στον Πέρεθ που έκανε το σουτ και ο Πασχαλάκης έδιωξε εντυπωσιακά εκ νέου σε κόρνερ.

Στο 84’ ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο σκορ. Από σέντρα του Άβιλα από τα δεξιά , Ελ Αραμπί γύρισε τη μπάλα υπέροχα προς τον Μπιέλ που έκανε ένα διαγώνιο σουτ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι, κάνοντας το 1-0 για τους Πειραιώτες.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως οι «ερυθρόλευκοι» θα έφταναν σε μία μεγάλη νίκη στην έδρα των «αιωνίων» αντιπάλων τους, ο Ιωαννίδης κυνηγώντας μία χαμένη μπαλιά, δέχθηκε μία αγκωνιά απ’ τον Άβιλα. Ο διαιτητής Κέλετ έδειξε στην αρχή φάουλ, όμως με παρέμβαση του VAR Γιάκομπ Σάντμπεργκ, έδωσε πέναλτι που το επιβεβαίωσε ακολούθως σε on field review.

Παρά τις έξαλλες διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού, ο Δανός ρέφερι επέμεινε στην απόφασή του κι ο Σπόραρ στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Διαιτητής: Γιάκομπ Κέλετ (Δανία)

Κίτρινες: Μπερνάρ, Ρουμπέν, Χουάνκαρ, Κουρμπέλης - Μπακαμπού, Αβιλα, Εμβιλά

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες (46’ Κώτσιρας), Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Τσέριν (87’ Ιωαννίδης), Μπερνάρ, Παλάσιος (53’ λ.τρ. Κουρμπέλης), Βέρμπιτς (78’ Βαγιαννίδης), Σπόραρ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Άβιλα, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ Ινμπόμ, Μπιέλ (90’+2 Μπόουλερ), Χάμες Ροντρίγκες (86’ Φορτούνης), Μασούρας (75’ Βρουσάι), Μπακαμπού (75’ Ελ Αραμπί).