Κακοκαιρία “EVA”: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή τη Δευτέρα (χάρτης)

Σε αποδρομή βρίσκεται η κακοκαιρία "EVA". Ποιες περιοχές "βούλιαξαν" απότ τις βροχοπτώσεις.

Υποχωρεί πλέον σταδιακά η κακοκαιρία Eva σήμερα το πρωί, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται ακόμη κυρίως στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό κινείται νοτιοανατολικά προς την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τις πρωινές ώρες της Δευτέρας καταγράφηκαν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στις Σποράδες. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 06:30 σημειώθηκε στον μετεωρολογικό σταθμό της Μήλου και ήταν 26 χιλιοστά, ενώ ακολούθησαν Έλος Χανίων (19), Λίνδος Ρόδου (15), Σκιάθος (15) και Γλώσσα Σκοπέλου (14 χιλιοστά).

Ο καιρός την Τρίτη

Για την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Μακεδονία, στην Θράκη, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία και στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

