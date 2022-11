Τεχνολογία - Επιστήμη

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης την Τρίτη - Που θα γίνει ορατή

Θα είναι η τελευταία ολική έκλειψη του φεγγαριού έως τον Μάρτιο του 2025.

Μια ολική σεληνιακή έκλειψη θα λάβει χώρα την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, όμως θα φτάσει στο μέγιστο σημείο της το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, οπότε δεν θα είναι ορατή από τη χώρα μας. Θα είναι η τελευταία ολική έκλειψη του φεγγαριού έως τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με το Sky & Telescope.

Η έκλειψη θα είναι ορατή, μεταξύ άλλων, από την Ανατολική Ασία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς επίσης από τμήματα της Βόρειας και Νότιας Αμερικής και της Ρωσίας. Μια σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη σχηματίζουν σχεδόν μια ευθεία γραμμή στο διάστημα, ένα φαινόμενο γνωστό ως συζυγία. Το φεγγάρι γλιστρά σταδιακά στη σκιά του πλανήτη μας και ο σεληνιακός δίσκος αλλάζει χρώμα.

Παράλληλα, την ίδια μέρα (περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας) θα υπάρξει πανσέληνος, που οι Ινδιάνοι των ΗΠΑ ονόμαζαν "φεγγάρι του κάστορα", επειδή αυτή την εποχή οι κάστορες χτίζουν τα φράγματα τους και επίσης τότε έμπαιναν οι παγίδες για το κυνήγι τους. Η Σελήνη θα φαίνεται "γεμάτη" τόσο το βράδυ της Δευτέρας όσο και της Τρίτης.

Την επόμενη μέρα 9 Νοεμβρίου, ο μακρινός πλανήτης Ουρανός θα βρεθεί στην κοντινότερη απόσταση του από τη Γη και θα φωτίζεται από τον Ήλιο, οπότε θα είναι φωτεινότερος από κάθε άλλη στιγμή του έτους. Θα φαίνεται στον ουρανό όλη τη νύχτα και έτσι δώσει μια καλή ευκαιρία για την παρατήρηση του (αν και λόγω της απόστασης του θα φαίνεται σαν μια μπλε-πράσινη κουκίδα από ένα καλό ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο).

