Κρήτη: Viral ο οδηγός που μετέφερε διπλό στρώμα με μηχανάκι! (εικόνες)

Οδηγοί και περαστικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους, βλέποντας το παράτολμο εγχείρημα.

Με ένα άκρως επικίνδυνο τρόπο επέλεξε να μεταφέρει ένα διπλό στρώμα ένας άνδρας σε γειτονιά του Ηρακλείου.

Ο ίδιος φαίνεται πως δεν μπορούσε να βρει άλλο όχημα για τη μεταφορά του στρώματος κι έτσι πήρε το μηχανάκι του, φόρτωσε το διπλό στρώμα, κάθισε πάνω του και ξεκίνησε την διαδρομή του.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν σοκ τόσο στους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έκαναν ελιγμούς για να τον αποφύγουν, όσο και στους περαστικούς που δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Πηγή: cretapost.gr

