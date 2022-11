Αθλητικά

Μπόκα Τζούνιορς – Ρασίνγκ: 10 αποβολές στον τελικό Κυπέλλου!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε όταν η μια ομάδα έμεινε με 8 παίκτες και η άλλη με 4…

Η Ράσινγκ κατέκτησε το κύπελλο Αργεντινής νικώντας με 2-1 την Μπόκα Τζούνιορς στην παράταση, αλλά ο τελικός ήταν επεισοδιακός με τον διαιτητή να δείχνει δέκα κόκκινες κάρτες!

Συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας, οι δυο ομάδες έμειναν με δέκα παίκτες, αφού αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινη, οι Σεμπάστιαν Βίγια (Μπόκα) και Γιόχαν Καρμπονέρο (Ράσινγκ), ενώ στο 100ό λεπτό αποβλήθηκε και ο Αλαν Βαρέλα για την ομάδα του Μπουένος Άιρες.

Το γκολ της νίκης για τη Ράσινγκ από τον Κάρλος Αλκαράθ στο 118' δημιούργησε χάος στον αγωνιστικό χώρο με τον διαιτητή Φακούντο Τέγιο να αποβάλει άλλους πέντε παίκτες από την Μπόκα, τους Αντβίνκουλα, Σαμπράνο, Γκονζάλες, Φάμπρα και Μπενεντέτο, ενώ οι Αλκαράθ και Σαμπέγιος αποβλήθηκαν από πλευράς Ράσινγκ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τσούνης: Τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα

Κρήτη: Viral ο οδηγός που μετέφερε διπλό στρώμα με μηχανάκι! (εικόνες)

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης την Τρίτη - Που θα γίνει ορατή