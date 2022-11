Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΠΥΥ - Καρκίνος μαστού και ωοθηκών: Ξεκινά η συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων

Ο ΕΟΠΥΥ ενσωματώνει στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης διαγνωστικές εξετάσεις ελέγχου μεταλλάξεων γονιδίων.



Στο πλαίσιο των προληπτικών εξετάσεων κατά του καρκίνου ο ΕΟΠΥΥ ενσωματώνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης "Διαγνωστικές Εξετάσεις Ογκολογικών Βιοδεικτών για τον έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1/2».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, "μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, εξασφαλίζεται η πρόσβαση και η άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών σε σύγχρονες εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις που συμβάλλουν στη λήψη βέλτιστων και εξατομικευμένων θεραπευτικών αποφάσεων.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση μέσω αυτών των εξετάσεων αφορά:

Όλες τις γυναίκες που έχουν διάγνωση επιθηλιακού καρκινώματος των ωοθηκών, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακού ιστορικού, Όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού πριν από την ηλικία των 45 ετών, Όλες τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με Ca μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία και έχουν τουλάχιστον δύο (2) περιστατικά από την ίδια μεριά της οικογένειας με εμπεριστατωμένη διάγνωση Ca μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος ή προστάτη με Gleason score μεγαλύτερο ή ίσο του 7 και Όλες τις γυναίκες στων οποίων την οικογένεια υπάρχει γνωστή μετάλλαξη των γονιδίων BRCA 1/2

Με την υπογραφή των συμβάσεων αυτών επιτυγχάνεται η ανάπτυξη δικτύου συμβεβλημένων εργαστηρίων που πληρούν πολύ αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τη διενέργεια καινοτόμων γονιδιακών εξετάσεων, αλλά και η άμεση πρόσβαση των δικαιούχων σε αξιόπιστα εργαστήρια με εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών, μέσω της έκδοσης ηλεκτρονικού παραπεμπτικού.

Η γονιδιακή εξέταση BRCA 1/2 αφορά περίπου 3.000 γυναίκες κατ’ έτος και το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τον ΕΟΠΥΥ, μέσω της υλοποίησης της συμφωνίας, υπολογίζεται γύρω στο μισό εκατομμύριο ευρώ, σε σχέση με τις μέχρι σήμερα ετήσιες δαπάνες για τη συγκεκριμένη εξέταση.

Η συμμετοχή των δικαιούχων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εξέταση BRCA 1,2 (NGS) ορίζεται στα 78,75 ευρώ έναντι του ποσού των 105 ευρώ που αντιστοιχούν στο 15% της τιμής ΦΕΚ. Όταν απαιτείται και η εκτέλεση της συμπληρωματικής μεθόδου MLPA η συμμετοχή θα προσαυξάνεται κατά 7,5 ευρώ".

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε: "Ενα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του προσυμπτωματικού ελέγχου για σοβαρές παθήσεις στη χώρα μας γίνεται με την ένταξη στην συνταγογράφηση γενετικών εξετάσεων Κληρονομούμενου Καρκίνου. Για πρώτη φορά οι ασφαλισμένες θα μπορούν να κάνουν όλες τις εξετάσεις για την αντιμετώπιση του κληρονομούμενου καρκίνου με μικρότερη συμμετοχή. Η νέα εξέταση αποτελεί εργαλείο για την πρόληψη του καρκίνου".

