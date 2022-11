Κοινωνία

Συγγρού: Φωτιά σε υπόγεια διάβαση (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε υπόγεια διάβαση.



Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω το απόγευμα της Δευτέρας επί της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος του Άγιου Σώστη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ από την υπόγεια διάβαση βγαίνουν πυκνοί καπνοί, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του news247.gr.

