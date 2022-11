Οικονομία

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Νέες έρευνες για υδρογονάνθρακες - Μένει στο Δημόσιο το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις για έρευνες για κοιτάσματα, σε δύο περιοχές, τις επόμενες ημέρες. Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις, τις έρευνες της Άγκυρας σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο και τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.



Εφ’ όλης της ύλης μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Μετά τις ερωτήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών, την διαγραφή του Ανδρέα Πάτση από την Νέα Δημοκρατία, τις κατηγορίες του Ολυμπιακού μετά «το ντέρμπι των αιωνίων» και τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την Τουρκία και τις προκλήσεις, την ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, το μπαράζ προκλήσεων της Άγκυρας, αλλά και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, ο Κυριάκος Μηταοτάκης διευκρίνισε πως «Έχω μιλήσει πολλές φορές για την επιλογή μου να μην μπω σε μία καθημερινή φραστική αντιπαράθεση με τον Πρόεδρο Ερντογάν και όλα όσα καταμαρτυρά στην πατρίδα μας. Έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας με απόλυτα στιβαρότητα και σαφήνεια σε όλα τα διεθνή fora και ο ίδιος είχα την ευκαιρία να τα πω στον κ. Ερντογάν, όταν βρεθήκαμε στην Πράγα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εσωτερική διάσταση της τουρκικής απειλής. Έχει να κάνει με τις τουρκικές εκλογές, την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τουρκική οικονομία, την ανάγκη του κ. Ερντογάν να αλλάξει την ατζέντα. Υπάρχει, όμως, και ένας τουρκικός αναθεωρητισμός ο οποίος θα απαντηθεί από την χώρα μας, απαντιέται ήδη, με απόλυτη αυστηρότητα και συνέπεια: Προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, χτίσιμο διεθνών συμμαχιών, υπογραφή διεθνών συμφωνιών, όπως αυτές που έχουμε υπογράψει, ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων»¨.

Για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε «το έχουμε ήδη κάνει στο Ιόνιο. Όταν και όπου το κρίνουμε, τη στιγμή που θα το κρίνουμε. Δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο για αυτό. Θα επισημάνω μόνο ότι όλοι αυτοί οι οποίοι μας ασκούν κριτική γιατί δεν κάνουμε κάτι τώρα το οποίο ενδεχομένως να κάνουμε στο μέλλον, ποτέ δεν το έχουμε αποκλείσει, είναι οι ίδιοι οι οποίοι κυβερνούσαν 4,5 χρόνια και δεν έκαναν απολύτως τίποτα όταν είχαν την δυνατότητα να το κάνουν. Και σε ποιον…».

Ο Πρωθυπουργός συμπλήρωσε πως «Όλες οι επιλογές αυτή την στιγμή βρίσκονται στο τραπέζι. Όμως, μιας και με ρωτήσατε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, εκτός από την καταγγελία του σε όλα τα διεθνή fora -και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να αναγνωρίζει το παράνομο αυτό «μνημόνιο», πέραν ενός τμήματος της λιβυκής κυβέρνησης- εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στη Λιβύη συνολικά, για να μπορέσουμε επιτέλους να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη. Διότι Ελλάδα και Λιβύη έχουν ακτές οι οποίες βρίσκονται απέναντι η μία από τις άλλες. Είναι ο φυσικός μας συνομιλητής η Λιβύη. Και θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε από κοινού υδρογονάνθρακες οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Αλλά αυτό προϋποθέτει στην τελική του κατάληξη την οριοθέτηση, μια οριστική συμφωνία».

Στο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου «ακούω συνεχώς την Τουρκία να προαναγγέλλει έρευνες για υδρογονάνθρακες. Εμείς κάνουμε τίποτα, κ. Πρόεδρε;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε «Ίσως εδώ να αιφνιδιάσουμε εμείς αυτή τη φορά. Είμαστε σε θέση να σας πω ότι σεισμικές έρευνες για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα ξεκινήσουν άμεσα. Όταν λέω άμεσα, εννοώ τις επόμενες ημέρες, στα δύο οικόπεδα τα οποία βρίσκονται νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, από την ExxonMobil.

Η χώρα μας -όπως έχω πει πολλές φορές- ασχέτως της προσήλωσης στην οποία έχει στη γρήγορη πράσινη μετάβαση, οφείλει να διερευνήσει αν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να εξορύξει φυσικό αέριο, το οποίο θα συμβάλλει όχι μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια τη δική μας, αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Επομένως, αυτές οι έρευνες θα ξεκινήσουν από την ExxonMobil τις επόμενες μέρες».

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί ματαίωσης της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, λέγοντας πως «Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι στην παρούσα συγκυρία η Αλεξανδρούπολη είναι τόσο μεγάλης στρατηγικής, γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για τη χώρα μας, ώστε πρέπει να παραμείνει στη κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει και τη δυνατότητα να αναπτύξει το λιμάνι και να αξιοποιήσει πλήρως όλες του τις δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ πολύ περισσότερο γιατί στην παρούσα συγκυρία δεν βλέπαμε το λόγο να πουληθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε κάποιον ξένο επενδυτή».

Ερωτηθείς για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ελληνική στήριξη στο Κίεβο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο κάνουν σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μας αφορά. Μας αφορά διότι ουσιαστικά είναι ο πόλεμος ενός αμυνόμενου απέναντι σε μία δεσποτική αυτοκρατορία η οποία θέλει με τη δύναμη των όπλων να ξαναχαράξει τα σύνορα. Καταλαβαίνετε ότι οι ομοιότητες με τη δική μας περιοχή είναι πολλές και αν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους εκείνους οι οποίοι φαντασιώνονται αυτοκρατορίες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, και ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη φαντασίωση να θέλουν να αμφισβητούν κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, οφείλουμε να τασσόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ταυτόχρονα, βέβαια, οφείλουμε και πρέπει -όπως το έχουμε ήδη κάνει- να στηρίξουμε τις κοινωνίες μας, διότι αυτές οι επιλογές έχουν κόστος, έχουν οικονομικό κόστος, αλλά τελικά είναι επιλογές τις οποίες η Ιστορία δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα δικαιώσει».?

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: Σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 51χρονος που είχε εξαφανιστεί

Κρήτη: Viral ο οδηγός που μετέφερε διπλό στρώμα με μηχανάκι! (εικόνες)