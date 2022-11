Κοινωνία

Πλεύρης: Πειθαρχική δίωξη για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς

Η υπόθεση θα ανατεθεί σε ένα από τα πειθαρχικά συμβούλια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.



Πειθαρχική δίωξη για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς του μέσα στην δικαστική αίθουσα όπου δικάζεται η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ασκήθηκε σε βάρος του δικηγόρου Κωνσταντίνου Πλεύρη, από τον πρόεδρο του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) Ζήση Κωνσταντίνου.



Ο κ. Πλεύρης είναι συνήγορος του Γιάννη Λαγού.

Η υπόθεση θα ανατεθεί σε ένα από τα πειθαρχικά συμβούλια του ΔΣΑ, το οποίο, αφού καλέσει σε εξηγήσεις τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, θα αποφανθεί εάν θα ασκηθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή όχι, η οποία κυμαίνεται από επίπληξη μέχρι και διαγραφή από τον ΔΣΑ.

Σε ψήφισμα του διοικητικού συμβουλίου του ΔΣΑ, επισημάνθηκε ότι «ο ναζιστικός χαιρετισμός είναι απόλυτα ασυμβίβαστος με τις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις και τη δεοντολογία του δικηγορικού σώματος» και για το λόγο αυτό, «ο ΔΣΑ έχει διαχρονικά στηλιτεύσει τέτοιου είδους συμπεριφορές, που προσβάλλουν τα εκατομμύρια θυμάτων του ναζισμού, ξυπνούν ανατριχιαστικές μνήμες από τις πιο μαύρες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας, απάδουν στο δικηγορικό ήθος και αντίκεινται στη συνταγματική δημοκρατική τάξη».

