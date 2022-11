Κοινωνία

Καπερνάρος για Μάτι: Φοβάμαι ότι θα αγγίξουμε την παραγραφή

Ο νομικός στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση της φονικής φωτιάς στο Μάτι, τις παρακολουθήσεις και τους βιαστές.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1 μίλησε ο δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος για την υπόθεση της φονικής φωτιάς στο Μάτι, ενώ σχολίασε και τα θέματα της επικαιρότητας, τους βιασμούς και τις παρακολουθήσεις.

Σχετικά με τους βιασμούς είπε πως έχει εξακριβωθεί ότι, οι άνθρωποι που τελούν τέτοιου είδους εγκλήματα τα επαναλαμβάνουν, όχι μόνο κατά την αποφυλάκισή τους, αλλά ακόμα κι αν λάβουν άδειες, σημειώνοντας ότι, υπάρχει και ειδική φυλακή για αυτούς.

Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento και την αντίδραση του Πρωθυπουργού γι’ αυτό και μιλώντας νομικά και όχι πολιτικά, είπε ότι, «είναι θέμα αποδείξεως. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί, όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι «εγώ δεν είμαι». Κάτι λέει ότι είχαμε απομακρύνσεις συνεργατών του».

«Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικό, ο Βαξεβάνης πρέπει να αποδείξει αυτό που έγραψε», συμπλήρωσε και αναφέρθηκε σε παλαιότερες υποθέσεις κατά τις οποίες έχει εκπροσωπήσει νομικά τον δημοσιογράφο.

Μιλώντας για τη δίκη για τη φονική φωτιά στο Μάτι, η οποία ξεκινά μετά την εύρεση αίθουσας που χωράει κατηγορούμενους, κατήγορους και μάρτυρες, είπε πως, «το Μάτι είναι η μοναδική υπόθεση που 104 σκοτωμένοι αμφισβητούνται και είμαστε υποψιασμένοι».

«Πολύ φοβούμαι ότι θα αγγίξουμε την παραγραφή, αν συνεχιστεί αυτό», σχολίασε καταλήγοντας.

