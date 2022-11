Κοινωνία

Κηφισιά: Τροχαίο με εγκλωβισμένους

Πραγματοποιείται επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο με εγκλωβισμένους σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη συμβολή των οδών Θράκης και Θερμοπυλών, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Για το τροχαίο ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβέστες με δύο οχήματα και ένα εθελοντικό.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την Πυροσβεστική πραγματοπείται επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων.

