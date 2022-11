Κοινωνία

Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς: Αναβολή της δίκης - Η αντίδραση της μητέρας της

Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας. Πλήθος κόσμου στα δικαστήρια της Σύρου.

Κάτω από δρακόντεια μέτρα μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Σύρου ο καθ΄’ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου στη Φολέγανδρο, το καλοκαίρι του 2021.

Ο 30χρονος που καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα δικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και αυτό διότι σύμφωνα με το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Νάξου και την εισαγγελική πρόταση, ο δράστης της δολοφονίας είχε πλήρη επίγνωση των πράξεων του.

Η υπόθεση δεν εξετάστηκε επί της ουσίας, μιας και η πλευρά του θύματος ζήτησε να διακοπεί και πήρε αναβολή επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να δώσει το παρών, ο βασικός συνήγορος υπεράσπισης, Αλέξης Κούγιας. Το δικαστήριο διέκοψε την εκδίκαση της υπόθεσης με νεότερη ημερομηνία την 17η Νοεμβρίου.

Συγγενείς και φίλοι της Γαρυφαλλιάς έχουν ταξιδέψει στην Σύρο για να συμπαρασταθούν στους χαροκαμένους γονείς της εκλιπούσας, οι οποίοι ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Μάλιστα, από νωρίς το πρωί της Τρίτης υπήρξε κινητοποίηση στην Πλατεία Μιαούλη έξω από τα δικαστήρια με πανό που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία τόσο από τους συγγενείς όσο από την Φεμινιστική οργάνωση Σύρου. Επίσης τον αγώνα των γονέων για δικαίωση στηρίζουν και κάτοικοι του νησιού που επίσης τους συμπαραστέκονται σε αυτή την προσπάθεια.

Ενόψει της έναρξής της, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media.

