Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή: νέα αλλαγή για τα εμπορικά καταστήματα

Τι θα ισχύσει για το κυριακάτικο άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων, μετά την αναβολή λόγω της κακοκαιρίας “Eva”.

Μετατέθηκε το κυριάκατικο άνοιγμα των καταστημάτων, που αναβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, λόγω της κακοκαιρίας “Eva”.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

«Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 13 Νοεμβρίου αλλά θα είναι ανοικτά την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00».

Διευκρινίζεται ότι η λειτουργία είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

Την αντίθεσή τους με την τροπολογία που επιτρέπει την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την ερχόμενη Κυριακή, έχουν εκφράσει με κοινή ανακοίνωση η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ.

Κάνουν λόγο για αιφνιδιασμό και αναφέρουν ακόμη ότι:

«Δεδομένου ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις έχουν ήδη καταργηθεί ως άχρηστες και αναποτελεσματικές, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογητική ή νομική βάση για το άνοιγμα των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, που πλέον, με καταργημένο το θεσμό των ενδιάμεσων εκπτώσεων, είναι μία Κυριακή όπως όλες οι υπόλοιπες».

