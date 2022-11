Οικονομία

Απεργία: Πολιτική κόντρα για την ακρίβεια

Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών που βρέθηκαν στην πορεία την Τετάρτη. Η απάντηση Οικονόμου στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας τα μόνα που «προσέφερε» στους πολίτες ήταν ψέματα, φόροι και περικοπές λόγω των ασυνάρτητων επιλογών του. Και σήμερα δεν έχει και τίποτα ουσιαστικό να προσφέρει» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στην απεργιακή κινητοποίηση.

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ακόμα ότι οι πολίτες γνωρίζουν πως η σημερινή κυβέρνηση προστάτευσε στο μέτρο του εφικτού λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων την ελληνική κοινωνία.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Οι άνθρωποι της εργασίας και της δημιουργίας γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι η Κυβέρνηση έχει καταφέρει, εν μέσω αλλεπάλληλων δομικών διεθνών κρίσεων, να προστατεύσει -στο μέτρο του εφικτού και καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες- την ελληνική κοινωνία από τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα αγαθά και την ενέργεια: με διαρκείς ενισχύσεις, με μείωση των φόρων, με αύξηση του βασικού μισθού, με βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας, με μείωση της ανεργίας.

Ο κ. Τσίπρας τα μόνα που «προσέφερε» στους πολίτες ήταν ψέματα, φόροι και περικοπές λόγω των ασυνάρτητων επιλογών του. Και σήμερα δεν έχει και τίποτα ουσιαστικό να προσφέρει, πέρα από εύκολα λόγια, χαμόγελα και χειραψίες. Βρίσκεται σε πλήρη τρικυμία και προσπαθεί να βυθίσει την χώρα στην αστάθεια και την ανέχεια για άλλη μια φορά, αναζητώντας απεγνωσμένα πολιτικό διέξοδο από το πολιτικό του τέλμα. Οι Έλληνες έχουν δει τι πραγματικά κρύβεται πίσω από το προσωπείο του κ. Τσίπρα και δεν ξεχνούν».

Τσίπρας: Ηχηρή απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη που βυθίζει την κοινωνία στην απελπισία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην χθεσινή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και δήλωσε ότι «οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία δίνουν σήμερα μια ηχηρή απάντηση στο καθεστώς της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας, της ανασφάλειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής, της αναξιοπρέπειας.

Στο καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που συρρικνώνει τη δημοκρατία και βυθίζει την ελληνική κοινωνία στην απελπισία. Κάθε μέρα που περνά κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, τους μεσαίους φτωχούς και τους φτωχούς απελπισμένους».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ακόμη ότι «σήμερα είναι ένα δυνατό μήνυμα ότι ο λαός μπορεί να δώσει διέξοδο. Με την ενεργή παρουσία του όμως, και φυσικά με την προοπτική μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής στις κάλπες που σύντομα θα στηθούν.

Υπάρχει εναλλακτική λύση προστασίας της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορεί η χώρα να είναι η χειρότερη στην Ευρώπη στην ακρίβεια, στην αισχροκέρδεια, στους θανάτους από την πανδημία. Χειρότερη στους μισθούς. Υπάρχει εναλλακτική λύση με στήριξη των μισθών, στήριξη της εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα έρθει γρήγορα».

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συνεχίζει να είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων



Στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος έδωσε το «παρών» και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είπε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση αντί να έχει προτεραιότητα να προστατέψει τους ευάλωτους και τη μεσαία τάξη, συνεχίζει σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση να είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Αναλυτικά ο κ. Ανδρουλάκης είπε τα εξής:

«Η οικονομική κρίση είναι βαθιά άδικη στη χώρα μας και αυτό φαίνεται από τις επιπτώσεις συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ελλάδα, έχουμε πληθωρισμό ακρίβειας για τους ευάλωτους και τη μεσαία τάξη και πληθωρισμό υπερκερδών για τους ισχυρούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα νοικοκυριά έως 750 ευρώ μηνιαίο εισόδημα έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης και τα νοικοκυριά έως 1100 ευρώ έχουν χάσει περίπου το 14%. Συγχρόνως, οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας, ενώ η τιμή της μεγαβατώρας ήταν περίπου στα 400 ευρώ και στα 233 ευρώ τους δύο προηγούμενους μήνες, την πούλησαν στα 600 και στα 800 ευρώ. Και βέβαια οι τράπεζες, όπου η διαφορά επιτοκίου καταθέσεων από το μέσο όρο επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Η Κυβέρνηση, αντί λοιπόν να έχει προτεραιότητα να προστατέψει τους ευάλωτους και τη μεσαία τάξη, συνεχίζει σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση να είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων».

Κουτσούμπας: Καμία ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνώντων

«Καμία ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνώντων» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας.

«Η μεγάλη σημερινή πανελλαδική απεργία στέλνει το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη ότι ο ελληνικός λαός, το κίνημα του δεν θα γίνουν συνένοχοι, δεν θα δείξουν καμία ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνώντων, των άλλων κομμάτων του μεγάλου κεφαλαίου, της ενεργειακής φτώχειας και των πολιτικών της ΕΕ, της σαπίλας του καπιταλιστικού συστήματος» δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας.

Greece General Strike November 9?



The #GreeceGeneralStrike #GeneralStrikeNov9 is estimated as one of the MOST SUCCESSFULL & MASSIVE STRIKES of recent years pic.twitter.com/7Gf41JwP7q

— PAME Greece International (@PAME_Greece) November 9, 2022

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης δήλωσε από τη συγκέντρωση του ΜέΡΑ25 στο κέντρο της Αθήνας για την απεργία:

«Η λεηλασία της εργασίας και των μικρομεσαίων ξεκινάει από τα μνημόνια, κορυφώνεται με τη συνθηκολόγηση με την Τρόικα το βράδυ του δημοψηφίσματος, από τότε μέχρι σήμερα έχουμε ένα συνεχή αποπροσανατολισμό από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και ακόμα και η ιστορία με τις υποκλοπές δεν αφορά τον κόσμο που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σήμερα επιτέλους ακούγεται αυτό που πρέπει να ακουστεί, ότι αυτός ο λαός δεν θα ανεχθεί άλλο πλέον τη λεηλασία του, δεν θα ανεχθεί άλλο πλέον τα παιχνίδια της ολιγαρχίας στην πλάτη του και δεν θα αποπροσανατολιστεί μέσα από αυτά τα παιχνίδια που παίζουν μεταξύ τους ο Βαρδινογιάνης με τον Μαρινάκη, με τον Αλαφούζο που ο ένας παρακολουθεί τον άλλον, σχολάνε πολιτικό προσωπικό που δεν τους κάνει, βάζουν τους πολιτικούς να τσακώνονται μεταξύ τους. Όλα αυτά, τίποτα από αυτά, δεν αφορά τον ελληνικό λαό. Η σημερινή μέρα είναι φωνή του λαού, για τον λαό, προς τον λαό».

