Οικονόμου για υποκλοπές: χωρίς την απαιτούμενη τεκμηρίωση το δημοσίευμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών, στον ΣΥΡΙΖΑ, τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και την πρόκληση της Άγκυρας προς τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Η τουρκική προκλητικότητα λαμβάνει πια και θεσμικό χαρακτήρα όσον αφορά το συμβάν με τον κ. Τζιτζικώστα. Οφείλουμε να πούμε ότι δεν τιμά τις αρχές της γείτονος χώρας να κάνουν μια φθηνή πολιτική με καψώνια τα οποία αργότερα προσπαθούν να δικαιολογήσουν με ακόμα φθηνότερες προφάσεις», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ο κ. Τζιτζικώστας όπως και ολόκληρη η ελληνική Πολιτεία προσπαθεί στα ζητήματα με την Τουρκία να είναι μέρος της λύσης ενώ η Τουρκία επιμένει με προκλητικές και απαράδεκτες ενέργειες συνεχώς να είναι μέρος του προβλήματος».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέρασε στη σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού στο ΚΠΙΣΝ στην εναρκτήρια εκδήλωση της συνόδου «Pharos Summit 2022» την οποία διοργανώνει το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επεσήμανε ότι στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των ελληνικών ΑΕΙ και εκπρόσωποι από 30 μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στο ότι χθες ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Columbia ανακοίνωσε την ίδρυση διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκη στην Αθήνα. Το Κέντρο αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές το 2023. «Πρόκειται για το επιστέγασμα μιας εντατικής και καλά σχεδιασμένης προσπάθειας που ξεκίνησε στα τέλη του 2019 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέπτυξε η ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα η υπουργός Παιδείας η κ. Κεραμέως για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω των ακαδημαϊκών συνεργασιών τους με σημαίνονται ιδρύματα της αλλοδαπής.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Η χώρα μας, η Ελλάδα γίνεται φάρος εκπαίδευσης. Προσελκύει φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Έτσι όπως της αξίζει. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η έρευνα, εμπλουτίζεται η διδασκαλία και ενισχύονται τα ελληνικά πανεπιστήμια σε τεχνογνωσία και πόρους. Παράλληλα γίνεται ακόμη περισσότερο γνωστή η υψηλής ποιότητας έρευνα και διδασκαλία που συντελείται στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.

Ο κ. Οικονόμου πέρασε στη συνέχεια στο καλάθι του νοικοκυριού επισημαίνοντας πως θετικά αποτιμώνται τα πρώτα αποτελέσματα. Είπε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί το βάρος της ακρίβειας στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους.

Υπογράμμισε πως ο πληθωρισμός «είναι άλλωστε πασίγνωστο ότι αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο, το σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Σύμφωνα με τη Eurostat ανήλθε τον Οκτώβριο στη χώρα μας σε ποσοστό 10,7% ενώ ακόμη και σε χώρες όπως η Γερμανία όπου ο πληθωρισμός είναι διαχρονικά ένα ζήτημα ταμπού εκτοξεύτηκε στο 11,6%. Είναι επομένως απολύτως αυτονόητο και το έχει επισημάνει από την πρώτη στιγμή η κυβέρνησή μας ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα παγκόσμιο με δυσμενείς επιπτώσεις παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη».

Υπογράμμισε ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα ακόμη εργαλείο που προστίθεται στα όσα ήδη εφαρμόζονται για τη συγκράτηση των τιμών σε μια σειρά από προϊόντα που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό. Και βέβαια δεν είναι το μόνο μέτρο που λαμβάνεται για την ανακούφιση των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Είπε ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια κι έχει έναν διττό στόχο: α.να είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές σε βασικά προϊόντα που είναι απαραίτητα σε κάθε σπίτι και να μην αυξηθούν ή να αυξηθούν ελάχιστα σε σχέση με την υπόλοιπη κατηγορία και β. καθώς ο κόσμος θα κατευθύνεται σε προϊόντα αυτά να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να μειωθούν ή έστω να συγκρατηθούν οι τιμές και οι αυξήσεις και σε άλλα προϊόντα και εκτός του καλαθιού.

Αναφέρθηκε σε μια πρώτη αποτίμηση αλλά και σε διορθώσεις που έγιναν ήδη.

«Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν είναι εύκολη όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά πουθενά στον κόσμο», είπε.

Στο σημείο αυτό θέλησε να αναφερθεί σε σειρά μέτρων που έχουν μπει ή θα μπουν το επόμενο διάστημα σε εφαρμογή. Αναφέρθηκε πέρα από το καλάθι του νοικοκυριού και σε άλλα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για τα οποία όπως είπε, η υλοποίησή του είναι άμεση γιατί η προετοιμασία τους ήταν άρτια και ο μηχανισμός υλοποίησής τους λειτουργεί με επαγγελματισμό. Μέτρα άμεσου χαρακτήρα και μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα μπουν σε εφαρμογή από την αρχή του χρόνου.

Προβλέπονται ανάμεσα στ' άλλα:

-Στήριξη 250 ευρώ το Δεκέμβριο σε 2.300.000 ευάλωτους συμπολίτες μας με σημαντικά διευρυμένη περίμετρο.

-Πρόσθετη μηνιαία δόση των δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τον Δεκέμβριο

-Επιπλέον μιάμιση δόση στα επιδόματα παιδιού τον Δεκέμβριο

-Διάθεση για φέτος 300 εκατ. ευρώ (από 174 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά) για το επίδομα θέρμανσης.

-Οριζόντια επιδότηση 0,25 λεπτών για όλους στο πετρέλαιο θέρμανσης.

-Κατάργηση για όλους -δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους- της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

-Αύξηση στις συντάξεις μετά από πολλά χρόνια, για σχεδόν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από τα συνολικά 2,6 εκατομμύρια.

-Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες.

-Αύξηση έως 2.000 ευρώ του σπουδαστικού επιδόματος στέγης για τους πιο αδύναμους φοιτητές.

-Στήριξη με περίπου 150 εκατ. ευρώ σε γεωργούς και κτηνοτρόφους μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

-Απαλλαγή από το φόρο επιτηδεύματος ή κάλυψη του 40% των εισφορών σε επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν μόνιμες προσλήψεις.

-Μονιμοποίηση της μείωσης των 3 μονάδων στις ασφαλιστικές εισφορές.

-Αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των 20.000 γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, από την 1η Ιανουαρίου 2023, με αύξηση του βασικού μισθού, του επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης και του επιδόματος θέσης ευθύνης, που μεσο-σταθμικά εκτιμάται στο 10%.

-Διάθεση επιπλέον 180 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους έκτακτου υγειονομικού προσωπικού.

-Μισθολογικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόσθεσε στο σημείο αυτό τη διάθεση για φέτος 300 εκατ. ευρώ (από 174 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά) για το επίδομα θέρμανσης με σημαντική διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων.

Τόνισε ότι όλα αυτά τα μέτρα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και μάλιστα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία ώστε να αντισταθούμε στο μέτρο του δυνατού στην εισαγόμενη ακρίβεια. Συμπλήρωσε στο σημείο αυτό τις δράσεις που αναπτύσσει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ο κ. Οικονόμου έκλεισε την εισαγωγική τοποθέτησή του με το θέμα των παρακολουθήσεων από τα κακόβουλα λογισμικά που βρίσκεται στην επικαιρότητα. Μίλησε για το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento επισημαίνοντας ότι παρουσίασε ισχυρισμούς περί παρακολούθησης σειράς πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων χωρίς την απαιτούμενη μέχρι ώρας τεκμηρίωση. «Όσα αναφέρονται παρότι πλεονάζουν οι αφηγήσεις κι απουσιάζουν τα στοιχεία, οφείλουν και θα διερευνηθούν διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές και από την ελληνική Δικαιοσύνη». Υπογράμμισε ότι αν όσα αναφέρονται αποδειχθούν θα πρέπει να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες σε κάθε επίπεδο και να διωχθούν όσοι παρανόμησαν κι όσοι στράφηκαν εναντίον του δημόσιου συμφέροντος. Το ίδιο θα συμβεί κι αν δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί αυτοί προς εκείνους που σπέρνουν αυτές τις διαβολές, είπε.

Πρόσθεσε ότι χρειάζεται να τοποθετηθούμε με νηφαλιότητα τόσο στο ζήτημα των παρακολουθήσεων με τα κακόβουλα λογισμικά όσο και στην επιχειρούμενη εργαλειοποίησή του.

Μίλησε για θεσμικό ατόπημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τόνισε ότι για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία μας έθεσε θέμα αξιοπιστίας των εκλογών. «Ο ΣΥΡΙΖΑ με το να υιοθετεί δημοσιεύματα χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί από καμία δημόσια αρχή και να προβαίνει σε πολιτικές κρίσεις βασισμένος σε αφηγήσεις αποδεικνύει ότι τρέφεται από συνθήκες πολιτικής ανωμαλίας κι αποσταθεροποίησης».

Κάλεσε την κοινωνία «να αναλογιστεί τι έγινε και τι επιχειρείται να ξαναγίνει στο σκοτάδι και να αποδοκιμάσει τέτοιες μεθοδεύσεις». Τόνισε ότι «η χώρα μας ιστορικά, εθνικά και κοινωνία δεν έχει την πολυτέλεια διχασμών, δεν έχει την πολυτέλεια ανωμαλίας ειδικά σε μια τέτοια συγκυρία. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται εθνικές τραγωδίες και η κυβέρνηση θα διασφαλίσει όπως το έκανε πάντα, ότι δεν θα αφήσει κανέναν να κάνει πράξη τις μεθοδεύσεις αυτές».

